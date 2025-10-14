A abertura da Copa do Mundo de 2026 se aproxima e as seleções correm para garantir um lugar em um torneio repleto de ineditismo. Pela primeira vez, a principal competição do futebol mundial terá três países sedes.
México, Estados Unidos e Canadá receberão os 104 jogos da Copa. Serão disputadas mais partidas pois mais seleções estarão em campos. Ao todo, 48 selecionados disputarão o Mundial, o maior, em quantidade de confrontos, de todos os tempos.
Zero Hora montou um gráfico especial para mostrar os países classificados para a Copa do Mundo de 2026.
As vagas por continente
Com o aumento dos classificados, há a certeza de que todos os continentes terão, ao menos, um representante. Até a edição passada, o campeão das eliminatórias da Oceania se classificava para a repescagem. Agora, existe um lugar garantido para o primeiro lugar do torneio classificatório no continente.
A divisão das vagas
- Europa: 16
- África: nove, mais um na repescagem
- Ásia: oito, mais um na repescagem
- América do Sul: seis, mais um na repescagem
- Américas Central e do Norte: seis, mais um na repescagem
- Oceania: uma
As eliminatórias em cada continente
América do Sul
É disputada em pontos corridos em turno e returno. Os seis primeiros vão direto para a Copa do Mundo. O sétimo colocado, a Bolívia, disputará a repescagem.
Europa
As seleções foram divididas em 12 grupos. As chaves H, I, J, K e L contam com cinco equipes. As outras, com quatro.
Os campeões dos grupos se classificam para a Copa. Os 12 segundos colocados disputarão um playoff. A eles se juntam as quatro seleções de melhor campanha na Nations Legue que não ficaram entre os dois primeiros das chaves.
Será feito um chaveamento e será preciso vencer dois confrontos para definir as outras quatro seleções classificadas.
Ásia
Existe a parte quente da disputa, a terceira fase, onde as seleções são divididas em três grupos com seis equipes. Os dois primeiros de cada chave asseguram um lugar no Mundial. Os terceiros e quartos colocados disputarão a quarta fase.
Nela, as equipes serão divididas em dois triangulares. Os líderes das chaves se classificam para a Copa.
Os dois segundos colocados se enfrentam e quem vencer terá a chance de brigar pela vaga na repescagem mundial.
América Central, do Norte e Caribe
São três vagas diretas, além das garantidas por Estados Unidos, México e Canada.
A disputa ainda está na segunda fase. Será a terceira etapa que conheceremos os classificados. Nela as equipes são divididas em três grupos.
Os líderes das chaves jogarão a Copa. Os dois melhores segundos colocados disputarão os playoffs continentais.
África
As Eliminatórias africanas começaram com 54 países lutando por nove vagas. São nove grupos com seis equipes cada.
O primeiro colocado de cada chave vai direto para a Copa. Os quatro melhores segundos colocados disputam semifinal e final para ver quem vai para a repescagem mundial.
Oceania
As Eliminatórias do continente terminaram. A Nova Zelândia se classificou para a Copa. A Nova Caledônia disputará a repescagem.
Como funciona a repescagem das Eliminatórias
São seis classificados: um da América do Sul, um da Oceania, uma da Asia, um da África e dois da Concacaf.
As seleções serão classificadas de acordo com o ranking da Fifa. As duas melhores vão direto para a final, cada uma enfrenta um adversário das semifinais. Os dois vencedores da fase final vão à Copa do Mundo.
O regulamento da Copa de 2026
As partidas serão disputadas 16 cidades. Três mexicanas, duas canadenses e 11 americanas.
As seleções serão divididas em 12 grupos com quatro participantes cada. Os dois primeiros colocados se classificam para o mata-mata. Os oito melhores terceiros lugares também avançam.
A fase eliminatória não começa mais nas oitavas, mas em uma fase anterior, a dezesseis avos de final.
A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e vai até 19 de julho.