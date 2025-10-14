Canadá, Estados Unidos e México sediarão o Mundial de 2026. Arte ZH

A abertura da Copa do Mundo de 2026 se aproxima e as seleções correm para garantir um lugar em um torneio repleto de ineditismo. Pela primeira vez, a principal competição do futebol mundial terá três países sedes.

México, Estados Unidos e Canadá receberão os 104 jogos da Copa. Serão disputadas mais partidas pois mais seleções estarão em campos. Ao todo, 48 selecionados disputarão o Mundial, o maior, em quantidade de confrontos, de todos os tempos.

Zero Hora montou um gráfico especial para mostrar os países classificados para a Copa do Mundo de 2026.

As vagas por continente

Com o aumento dos classificados, há a certeza de que todos os continentes terão, ao menos, um representante. Até a edição passada, o campeão das eliminatórias da Oceania se classificava para a repescagem. Agora, existe um lugar garantido para o primeiro lugar do torneio classificatório no continente.

A divisão das vagas

Europa: 16

16 África: nove, mais um na repescagem

nove, mais um na repescagem Ásia: oito, mais um na repescagem

oito, mais um na repescagem América do Sul: seis, mais um na repescagem

seis, mais um na repescagem Américas Central e do Norte: seis, mais um na repescagem

seis, mais um na repescagem Oceania: uma

As eliminatórias em cada continente

América do Sul

Argentina está classificada. Luis ROBAYO / AFP

É disputada em pontos corridos em turno e returno. Os seis primeiros vão direto para a Copa do Mundo. O sétimo colocado, a Bolívia, disputará a repescagem.

Europa

França, de Mbappé, quer ir à terceira final seguida, mas antes precisa se classificar. Bertrand GUAY / AFP

As seleções foram divididas em 12 grupos. As chaves H, I, J, K e L contam com cinco equipes. As outras, com quatro.

Os campeões dos grupos se classificam para a Copa. Os 12 segundos colocados disputarão um playoff. A eles se juntam as quatro seleções de melhor campanha na Nations Legue que não ficaram entre os dois primeiros das chaves.

Será feito um chaveamento e será preciso vencer dois confrontos para definir as outras quatro seleções classificadas.

Ásia

Japão está presente em todas as Copas desde 1998. Philip FONG / AFP

Existe a parte quente da disputa, a terceira fase, onde as seleções são divididas em três grupos com seis equipes. Os dois primeiros de cada chave asseguram um lugar no Mundial. Os terceiros e quartos colocados disputarão a quarta fase.

Nela, as equipes serão divididas em dois triangulares. Os líderes das chaves se classificam para a Copa.

Os dois segundos colocados se enfrentam e quem vencer terá a chance de brigar pela vaga na repescagem mundial.

América Central, do Norte e Caribe

São três vagas diretas, além das garantidas por Estados Unidos, México e Canada.

A disputa ainda está na segunda fase. Será a terceira etapa que conheceremos os classificados. Nela as equipes são divididas em três grupos.

Os líderes das chaves jogarão a Copa. Os dois melhores segundos colocados disputarão os playoffs continentais.

África

As Eliminatórias africanas começaram com 54 países lutando por nove vagas. São nove grupos com seis equipes cada.

O primeiro colocado de cada chave vai direto para a Copa. Os quatro melhores segundos colocados disputam semifinal e final para ver quem vai para a repescagem mundial.

Oceania

A Nova Zelândia vai para mais uma Copa do Mundo. DAVID ROWLAND / AFP

As Eliminatórias do continente terminaram. A Nova Zelândia se classificou para a Copa. A Nova Caledônia disputará a repescagem.

Como funciona a repescagem das Eliminatórias

São seis classificados: um da América do Sul, um da Oceania, uma da Asia, um da África e dois da Concacaf.

As seleções serão classificadas de acordo com o ranking da Fifa. As duas melhores vão direto para a final, cada uma enfrenta um adversário das semifinais. Os dois vencedores da fase final vão à Copa do Mundo.

O regulamento da Copa de 2026

As partidas serão disputadas 16 cidades. Três mexicanas, duas canadenses e 11 americanas.

As seleções serão divididas em 12 grupos com quatro participantes cada. Os dois primeiros colocados se classificam para o mata-mata. Os oito melhores terceiros lugares também avançam.

A fase eliminatória não começa mais nas oitavas, mas em uma fase anterior, a dezesseis avos de final.