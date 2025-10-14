Narrador fala sobre a classificação inédita de Cabo Verde para a Copa do Mundo de 2026: "O jogo mais emocionante"

Torcedores foram às ruas para comemorarem a classificação. QUEILA FERNANDES / / AFP

O futebol é feito de primeiras vezes. A primeira vitória, o primeiro título e, especialmente, a primeira classificação para a Copa do Mundo. Foi essa sensação que a população de Cabo Verde sentiu na última segunda-feira (13), quando assegurou sua vaga para o Mundial de 2026 ao vencer Eswatini por 3 a 0 em casa.

O tamanho do feito cabo-verdiano pode ser assimilado ao ver que Camarões era a seleção favorita a se classificar de forma direta no grupo D das Eliminatórias Africanas.

Ainda inebriado pela classificação, o jornalista Victor Fortes, narrador da TCV, televisão de Cabo Verde, concedeu entrevista ao Esporte e Cia, da Rádio Gaúcha.

— É o jogo mais emocionante. Passei alguns dias sem dormir direito. Esta madrugada acordei às 3h e a minha esposa perguntou se eu estava nervoso, algo assim. Muita ansiedade, muito nervosismo. Passou festa, celebração, o culminar de um sonho de um país pequeno, mas que tem uma ambição muito grande. Um país resiliente, de luta, de homens e mulheres trabalhadores. É o coroar de um sonho antigo, mas Cabo Verde vai estar entre os grandes do futebol — disse o jornalista.

Festa e emoção

A expectativa era tão grande que Fortes contou que o governo liberou ponto facultativo para que os torcedores pudessem ir à partida contra Eswatini. Com a classificação, a festa estava formada:

— Os jogadores deram a volta olímpica de agradecimento, e depois foi a festa no gramado. Antigos jogadores da seleção, juntos com a nova geração, todos abraçando, abraços, lágrimas, houve de tudo, e também uma festa com atrações musicais, ainda que amanhã (terça) seja dia de trabalho. Vai ter um pouco de tudo.

Victor Fortes acompanhou o momento histórico. Reprodução / Arquivo Pessoal

O país africano se tornou o menor em extensão territorial da história a se classificar para o torneio, superando Trinidad e Tobago. Além disso, nos registros, é o segundo menor em população, ficando atrás somente da Islândia.

Já são sete seleções africanas classificadas para a próxima Copa do Mundo: Argélia, Marrocos, Gana, Egito, Tunísia, Cabo Verde e África do Sul. Ainda restam mais duas vagas diretas em disputa, que serão definidas na terça-feira (14).