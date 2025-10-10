Marcação alta e movimentação ofensiva são pontos altos na goleada da Seleção Brasileira

Estêvão anotou dois gols na goleada do Brasil. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

A Seleção Brasileira abriu em grande estilo a sequência de amistosos na Ásia com uma goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10). O placar refletiu a superioridade do Brasil, tendo como base a pressão alta e a movimentação do setor ofensivo, que contou com uma escalação inicial com o quarteto Vini Jr. Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão.

A formação tática inicial do Brasil foi um 4-2-4, tendo Casemiro e Bruno Guimarães como os meio-campistas entre as linhas de defesa e ataque.

Com a bola, porém, a Seleção ganhava um quinto homem no setor ofensivo com as subidas do lateral-direito Vitinho, o que permitia a Estêvão se aproximar do centro do ataque.

Do ouro lado, Rodrygo iniciava aberto pela esquerda, mas em vários momentos trocou de posição com Vini Jr, que começou como parceiro de Matheus Cunha por dentro.

Brasil teve um sistema 4-2-4 como inicial. TacticalPad / Reprodução

A saída de bola era feita com o lateral-esquerdo Douglas Santos e os zagueiros Militão e Gabriel Magalhães. Como a Coreia pouco pressionava a saída, o lateral tinha liberdade para se adiantar para a linha de Casemiro e Bruno Guimarães e, em alguns momentos, chegava ao ataque para o Brasil ter seis homens contra a linha defensiva de cinco adversária.

O Brasil teve uma boa dinâmica de movimentações no setor ofensivo sem ter centroavante de origem. Matheus Cunha fez bons movimentos que atraíram a marcação sul-coreana.

Dinâmica para abrir o placar

Na direita, as diagonais de Estêvão e os apoios de Vitinho foram constantes. Foi em um movimento diagonal que Estêvão apareceu para receber passe de Bruno Guimarães e abrir o placar. Na esquerda, Vini e Rodrygo se alternaram entre um ser o homem aberto e o outro o segundo atacante por dentro. No segundo gol, Vini sai do centro e vai para esquerda cruzar no lance que termina com Rodrygo finalizando dentro da área.

Desde o começo do jogo, o Brasil complicou a saída de bola da Coreia com pressão no campo de ataque. Isso se mostrou efetivo na arrancada do segundo tempo, quando os gols de Estêvão e Rodrygo saíram em bolas roubadas perto da área adversária.

Amplo repertório