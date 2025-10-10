Marcação alta e movimentação ofensiva são pontos altos na goleada da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira abriu em grande estilo a sequência de amistosos na Ásia com uma goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10). O placar refletiu a superioridade do Brasil, tendo como base a pressão alta e a movimentação do setor ofensivo, que contou com uma escalação inicial com o quarteto Vini Jr. Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão.
A formação tática inicial do Brasil foi um 4-2-4, tendo Casemiro e Bruno Guimarães como os meio-campistas entre as linhas de defesa e ataque.
Com a bola, porém, a Seleção ganhava um quinto homem no setor ofensivo com as subidas do lateral-direito Vitinho, o que permitia a Estêvão se aproximar do centro do ataque.
Do ouro lado, Rodrygo iniciava aberto pela esquerda, mas em vários momentos trocou de posição com Vini Jr, que começou como parceiro de Matheus Cunha por dentro.
A saída de bola era feita com o lateral-esquerdo Douglas Santos e os zagueiros Militão e Gabriel Magalhães. Como a Coreia pouco pressionava a saída, o lateral tinha liberdade para se adiantar para a linha de Casemiro e Bruno Guimarães e, em alguns momentos, chegava ao ataque para o Brasil ter seis homens contra a linha defensiva de cinco adversária.
O Brasil teve uma boa dinâmica de movimentações no setor ofensivo sem ter centroavante de origem. Matheus Cunha fez bons movimentos que atraíram a marcação sul-coreana.
Dinâmica para abrir o placar
Na direita, as diagonais de Estêvão e os apoios de Vitinho foram constantes. Foi em um movimento diagonal que Estêvão apareceu para receber passe de Bruno Guimarães e abrir o placar. Na esquerda, Vini e Rodrygo se alternaram entre um ser o homem aberto e o outro o segundo atacante por dentro. No segundo gol, Vini sai do centro e vai para esquerda cruzar no lance que termina com Rodrygo finalizando dentro da área.
Desde o começo do jogo, o Brasil complicou a saída de bola da Coreia com pressão no campo de ataque. Isso se mostrou efetivo na arrancada do segundo tempo, quando os gols de Estêvão e Rodrygo saíram em bolas roubadas perto da área adversária.
Amplo repertório
Vini Jr. completou a goleada de 5 a 0 em um gol que veio de uma jogada de contra-ataque mostrando o repertório do Brasil no jogo. Se o nível da Coreia do Sul merece ponderações, a lembrança de que a Seleção Brasileira não venceu a Venezuela nas últimas Eliminatórias serve para mostrar que o jogo desta sexta pode ser apontado como uma evolução do trabalho de Ancelotti. O Brasil volta a campo na terça para encarar o Japão em jogo que o técnico italiano fará testes e tentará mostrar bom futebol mais uma vez.