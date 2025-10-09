O confronto entre Malta x Holanda, válido pela 6ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta quinta-feira (9). A partida ocorre no Estádio Nacional de Ta’Qali, em Malta.
Escalações para Malta x Holanda
Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw e Borg, Camenzuli, Joseph Mbong, Teuma, Guillaumier e Satariano; Paul Mbong Técnico: Emilio De Leo
Holanda: Verbruggen; Dumfries (Frimpong), Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven (Hartman); Gravenberch, De Jong e Reijnders; Xavi Simons, Malen e Gakpo Técnico: Ronald Koeman
Onde assistir a Malta x Holanda
- O Disney+ anuncia a transmissão ao vivo.