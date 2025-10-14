O confronto entre Letônia e Inglaterra, válido pela 8ª rodada do Grupo K, será às 15h45min desta terça-feira (14). A partida ocorre no Daugava Stadium, em Riga, capital da Letônia.
Escalações para Letônia x Inglaterra
Letônia: Zviedris; Ciganiks, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis e Savalnieks; Varslavans, Saveljevs e Zelenkovs; Pulis e Gutkovskis. Técnico: Paolo Nicolato.
Inglaterra: Pickford, Lewis-Skelly, Guéhi, Konsa e O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson, Gordon, Rogers e Saka; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Arbitragem para Letônia x Inglaterra
Anastasios Sidiropoulos (Grécia), auxiliado por Polychronis Kostaras (Grécia) e Lazaros Dimitriadis (Grécia). VAR: Angelos Evangelou (Grécia).
Onde assistir a Letônia x Inglaterra
- O Sportv 2 anuncia a transmissão.