Lateral do Botafogo é convocado por Ancelotti para a Seleção no lugar de ex-Grêmio

Aos 26 anos, Vitinho esteve com a Seleção na última Data Fifa. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Poucas horas depois de ser novamente convocado para a Seleção Brasileira, na quarta-feira (1º), Vanderson, do Mônaco e ex-Grêmio, se lesionou diante do Manchester City, pela Champions League. Ele precisou ser cortado da lista. Para seu lugar, Ancelotti chamou Vitinho, do Botafogo.

Os selecionáveis representarão o Brasil nos amistosos contra Coreia do Sul e o Japão na próxima Data Fifa. Os jogos estão marcados para 10 e 14 de outubro, respectivamente. A delegação se apresenta na próxima segunda-feira (6), em Seul.

Aos 26 anos, Vitinho esteve com a Seleção na última Data Fifa e fez sua estreia pelo Brasil na derrota para a Bolívia, em El Alto. Na vitória sobre o Chile, no Maracanã, ele não saiu do banco de reservas.

Veja os convocados

André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham). Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).