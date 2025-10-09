Coreia do Sul e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 8h, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
As equipes jogam no Seul World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul.
Escalações para Coreia do Sul x Brasil
Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo
Brasil: Bento; Éder Militão, Gabriel Magalhães, Caio Henrique e Vitinho; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rodrygo e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti
Arbitragem para Coreia do Sul x Brasil
Abdurahman Ibrahim Al-Jassim (Catar), auxiliado por Taleb Salem AL-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh (Catar). VAR: Khamis Mohammed AL-Marri (Catar).
Histórico dos jogos entre Brasil e Coreia do Sul
Este será o nono confronto entre as seleções, e o retrospecto está do lado dos brasileiros. São sete vitórias da Seleção contra uma da Coreia. O último confronto foi na Copa do Mundo de 2022, nas oitavas de final. O Brasil, comandado por Tite, venceu por 4 a 1 com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.
A Coreia já está classificada para a Copa e vive boa fase. Líder isolada do Grupo B das eliminatórias da asiáticas, com 22 pontos, a seleção de Heung-Min Son e companhia concluiu invicta a terceira fase do torneio, com seis vitórias e quatro empates, além de ter marcado 20 gols e sofrido sete.
O Brasil volta a campo para o segundo amistoso desta data Fifa na próxima terça-feira (14), contra o Japão, às 7h30min.
Histórico de confrontos
- 2022 — Brasil 4x1 Coreia do Sul (oitavas de final da Copa do Mundo)
- 2022 — Coreia do Sul 1x5 Brasil (amistoso)
- 2019 — Brasil 3x0 Coreia do Sul (amistoso)
- 2013 — Coreia do Sul 0x2 Brasil (amistoso)
- 2002 — Coreia do Sul 2x3 Brasil (amistoso)
- 1999 — Coreia do Sul 1x0 Brasil (amistoso)
- 1997 — Coreia do Sul 1x2 Brasil (amistoso)
- 1995 — Coreia do Sul 0x1 Brasil (amistoso)
Onde assistir Coreia do Sul x Brasil
- RBS TV, SporTV, ge tv e Globoplay anunciam a transmissão.