Japão e Brasil se enfrentam na terça-feira (14), às 7h30min, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

As seleções jogam no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no Japão.

Escalações para Japão x Brasil

Japão: Osako; Hashioka, Taniguchi, Seko e Nagatomo; Tanaka, Sano, Kubo, Kamada e Minamino; Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu

Brasil: Bento (Hugo Souza); Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Caio Henrique); Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Vini Jr. (Richarlyson), Rodrygo e Estevão. Técnico: Carlo Ancelotti

Histórico dos jogos entre Brasil e Japão

Este será o 14º confronto entre os países no futebol masculino, e o retrospecto tem amplo domínio dos brasileiros. Afinal, a Seleção Brasileira nunca perdeu para o Japão.

São 11 vitórias para o Brasil entre 1989 e 2022. Os únicos dois empates ocorreram em 2001 e 2005, em duas edições da Copa das Confederações. As seleções se enfrentaram apenas uma vez em Copa do Mundo, em 2006.

Histórico de confrontos entre Brasil e Japão

2022 — Japão 0x1 Brasil (amistoso)

Japão 0x1 Brasil (amistoso) 2017 — Japão 1x3 Brasil (amistoso)

Japão 1x3 Brasil (amistoso) 2014 — Japão 0x4 Brasil (amistoso)

Japão 0x4 Brasil (amistoso) 2013 — Brasil 3x0 Japão (Copa das Confederações)

Brasil 3x0 Japão (Copa das Confederações) 2012 — Japão 0x4 Brasil (amistoso)

Japão 0x4 Brasil (amistoso) 2006 — Japão 1x4 Brasil (Copa do Mundo)

Japão 1x4 Brasil (Copa do Mundo) 2005 — Japão 2x2 Brasil (Copa das Confederações)

Japão 2x2 Brasil (Copa das Confederações) 2001 — Brasil 0x0 Japão (Copa das Confederações)

Brasil 0x0 Japão (Copa das Confederações) 1999 — Japão 0x2 Brasil (amistoso)

Japão 0x2 Brasil (amistoso) 1997 — Japão 1x5 Brasil (amistoso)

Japão 1x5 Brasil (amistoso) 1995 — Japão 0x3 Brasil (amistoso)

Japão 0x3 Brasil (amistoso) 1989 — Brasil 1x0 Japão (amistoso)

