O confronto entre Itália x Israel, válido pela 8ª rodada do Grupo I, será às 15h45min desta terça-feira (14). A partida ocorre no Estádio Friuli, em Udine.
Escalações para Itália x Israel
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Spinazzola; Raspadori, Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso
Israel: Daniel Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias, Revivo; Abu Fani, Eliel Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Baribo. Técnico: Ran Ben Shimon
Arbitragem para Itália x Israel
Clément Turpin, auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Pages. VAR: Bastien Dechepy (quarteto francês)
Onde assistir a Itália x Israel
- O Disney+ anuncia a transmissão.