O confronto entre Islândia x França, válido pela quarta rodada do Grupo D, será às 15h45min desta segunda-feira (13). A partida ocorre no Laugardalsvöllur, em Reykjavik, na Islândia.
Escalações para Islândia x França
Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson, Ellertsson; Jóhannesson, Haraldsson, Gudmundsson; Magnússon, Thorsteinsson e Bjarkason. Técnico: Arnar Gunnlaugsson
França: Maignan; Gusto, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Thuram, Rabiot, Olise; Coman, Ekitike e Barcola. Técnico: Didier Deschamps
Onde assistir a Islândia x França
- O SporTV anuncia a transmissão.