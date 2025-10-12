O confronto entre Irlanda do Norte e Alemanha, válido pela quarta rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias será às 15h45min desta segunda-feira (13). A partida ocorre no Windsor Park, em Belfast.
O jogo vale a primeira posição, já que ambos dividem a liderança do Grupo 1 com seis pontos após três rodadas.
Escalações para Irlanda do Norte x Alemanha
Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Mallard, McNair e Hume; Bradley, Galbraith, Charles, McCann e Davenny; Reid e Price. Técnico: Michael O'Neill.
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Pavlovic, Goretzka e Wirtz; Gnabry, Woltemade e Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.
Arbitragem para Irlanda do Norte x Alemanha
Jesús Gil Manzano (ESP), auxiliado por Ángel Rodríguez (ESP) e Guadalupe Ayuso (ESP). VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Onde assistir a Irlanda do Norte x Alemanha
ESPN e Disney+ anunciam a transmissão.