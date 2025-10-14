Inglaterra confirma vaga na Copa do Mundo de 2026 ao golear a Letônia

Camisa 9, Kane brilhou contra a Letônia ao marcar dois gols. Gints Ivuskans / AFP

A Inglaterra vai para a Copa do Mundo pela 17ª vez. Campeões do torneio em 1966, os ingleses garantiram vaga no Mundial de 2026 ao atropelar a Letônia por 5 a 0 nesta terça-feira (14), em Riga, pelas Eliminatórias Europeias.

Harry Kane brilhou na partida, marcando dois gols. Gordon, Eze e Tonisevs (contra) completaram a goleada.

Com o resultado, os ingleses chegam aos 18 pontos em seis jogos no Grupo K, mantendo 100% de aproveitamento. A Letônia, sem chances de classificação, segue com cinco pontos e ocupa o quarto lugar.

Até aqui, a segunda colocada da chave, posição que leva o país à repescagem, é a Albânia. A próxima partida da Inglaterra, já garantida no Mundial, será no dia 13 de novembro, contra a Sérvia, em casa.

A Copa do Mundo de 2026

México, Estados Unidos e Canadá receberão os 104 jogos da Copa. Serão disputadas mais partidas pois mais seleções estarão em campo. Ao todo, 48 selecionados disputarão o Mundial, o maior, em quantidade de confrontos, de todos os tempos.

Leia Mais Copa do Mundo 2026: veja as seleções já classificadas em gráfico interativo

Com o aumento dos classificados, há a certeza de que todos os continentes terão, ao menos, um representante. Até a edição passada, o campeão das eliminatórias da Oceania se classificava para a repescagem. Agora, existe um lugar garantido para o primeiro lugar do torneio classificatório no continente.

A divisão das vagas