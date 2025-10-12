Copa do Mundo

21ª classificada 
Notícia

Gana confirma vaga na Copa do Mundo 2026

Seleção ganesa superou o time das Ilhas Comores por 1 a 0 pela última rodada da fase classificatória das Eliminatórias e terminou líder do Grupo I

