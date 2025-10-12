Gana confirma vaga na Copa do Mundo 2026

Jogador do Tottenham marcou gol da vitória de Gana. Associação de Futebol de Gana / Reprodução

A seleção de Gana se juntou à lista das classificadas para a Copa do Mundo 2026 neste domingo (12). Com vitória por 1 a 0 sobre as Ilhas Comores na última rodada das Eliminatórias Africanas, os ganeses chegaram à liderança do Grupo I com 25 pontos.

O continente africano tem direito a nove vagas de forma direta para a Copa. Além de Gana, Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos já estão garantidos na competição. Os líderes dos grupos passam direto e os quatro melhores segundos vão para uma repescagem.

O meio-campista Mohammed Kudus, que joga no Tottenham, marcou o gol da vitória no Sports Stadium, em Accra. Essa será a quinta participação de Gana na Copa do Mundo.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo