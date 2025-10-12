Gana confirma vaga na Copa do Mundo 2026

A seleção de Gana se juntou à lista das classificadas para a Copa do Mundo 2026 neste domingo (12). Com vitória por 1 a 0 sobre as Ilhas Comores na última rodada das Eliminatórias Africanas, os ganeses chegaram à liderança do Grupo I com 25 pontos.
O continente africano tem direito a nove vagas de forma direta para a Copa. Além de Gana, Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos já estão garantidos na competição. Os líderes dos grupos passam direto e os quatro melhores segundos vão para uma repescagem.
O meio-campista Mohammed Kudus, que joga no Tottenham, marcou o gol da vitória no Sports Stadium, em Accra. Essa será a quinta participação de Gana na Copa do Mundo.
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Argentina (América do Sul)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Marrocos (África)
- Tunísia (África)
- Egito (África)
- Argélia (África)
- Gana (África)