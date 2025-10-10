O confronto entre França x Azerbaijão, válido pela 3ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias, será às 15h45h desta sexta-feira (10). A partida ocorre no Parque dos Príncipes, em Paris.
Escalações para França x Azerbaijão
França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo; Kone, Rabiot, Olise; Coman, Mbappé, Ekitike. Técnico: Didier Deschamps.
Azerbaijão: Mahammadaliyev; Alijev, Badolov, Musstafazade, Kryvotayuk, Cafarquliyev; Alyev, Mahmudov, Akhmedzade; Emreli, Dadachov. Técnico: Ayxan Abbasov.
Arbitragem para França x Azerbaijão
Rohit Saggi (Noruega), auxiliado por Jørgen Rønning Valstadsve (Noruega) e Ole Andreas Haukåsen (Noruega). VAR: Tom Harald Hagen (Noruega).
Onde assistir a França x Azerbaijão
- A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e Disney+