Fifa apresenta a Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026

Mundial do ano que vem acontece nos EUA, México e Japão. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Fifa apresentou, nesta quinta-feira (2), a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. A Trionda faz alusão, inclusive nas suas cores, aos três países que sediarão a competição no ano que vem.

Com três sedes pela primeira vez (Estados Unidos, Canadá e México), a mensagem está não apenas no nome, mas nas cores: a bola leva o vermelho, azul e o verde, que estão presentes nas bandeiras e nos uniformes dos países.

A Trionda também faz referência à ola. O movimento coreografado popular nas arquibancadas do mundo todo surgiu, inclusive, em um dos países-sede do Mundial, o México, na Copa do Mundo de 1986.