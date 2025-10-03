Fifa apresenta a Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026

A Fifa apresentou, nesta quinta-feira (2), a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. A Trionda faz alusão, inclusive nas suas cores, aos três países que sediarão a competição no ano que vem.
Com três sedes pela primeira vez (Estados Unidos, Canadá e México), a mensagem está não apenas no nome, mas nas cores: a bola leva o vermelho, azul e o verde, que estão presentes nas bandeiras e nos uniformes dos países.
A Trionda também faz referência à ola. O movimento coreografado popular nas arquibancadas do mundo todo surgiu, inclusive, em um dos países-sede do Mundial, o México, na Copa do Mundo de 1986.
Historicamente, a bola da Copa suscita amores e ódios. Em 2010, por exemplo, a Jabulani, bola oficial da Copa da África do Sul, foi criticada pelos jogadores por conta da trajetória após o chute. Mas caiu nas graças dos torcedores e é, até hoje, uma das mais lembradas.