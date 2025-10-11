O confronto entre Estônia x Itália, válido pela 3ª rodada do Grupo I, será às 15h45min deste sábado (11). A partida ocorre no LilleKüla Stadium, em Tallinn.
Escalações para Estônia x Itália
Estônia: Hein; Schjönning-Larsen, Paskotsi, Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein e Sinyavskiy; Kristal e Sappinen. Técnico: Jurgen Henn
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Tonali, Politano e Zaccagni; Mateo Retegui e Moise Kean. Técnico: Gennaro Gattuso
Arbitragem para Estônia x Itália
Serdar Gozubuyuk (Holanda), auxiliado por Erwin Zeinstra (Holanda) e Patrick Inia (Holanda). VAR: Rob Dieperink (Holanda).
Onde assistir a Estônia x Itália
- Os canais ESPN anunciam a transmissão e o Disney+ transmite no streaming.