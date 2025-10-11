O confronto entre Espanha x Geórgia, válido pela 3ª rodada do Grupo E, será às 15h45min deste sábado (11). A partida ocorre no estádio Manuel Martínez Valero, em Elche.
Escalações para Espanha x Geórgia
Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Cucurella, Robin Le Normand, Cubarsí; Pedri, Zubimendi, Mikel Merino; Fernán Torres, Oyazarbal, Yeremy Pino. Técnico: Luis de la Fuente
Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze e Azarovi; Mekvabishvili, Gagnidze e Kochorashvili; Davitashvili, Mikauztadze e Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol
Arbitragem para Espanha x Geórgia
Manfredas Lukjančukas (Lituânia), auxiliado por Mangirdas Mirauskas (Lituânia) e Vytenis Kazlauskas (Lituânia). VAR:Tiago Martins (Portugal).
Onde assistir a Espanha x Geórgia
- Os canais SporTV anunciam a transmissão.