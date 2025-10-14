Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa

O confronto entre Espanha e Bulgária, válido pela 4ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, será às 15h45min desta terça-feira (14). A partida ocorre no Estádio José Zorrilla, em Valladolid.
Escalações para Espanha x Bulgária
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsi e Cucurella; Mikel Merino, Zubimendi e Pedri; Yeremy Pino, Torres, Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.
Bulgária: Mitov; Petrov, Bozinov, Hristov e Popov; Chochev e Kraev; Petkov, Stoyanov e Kirilov; Despodov. Técnico: Aleksandar Dimitrov.
Onde assistir a Espanha x Bulgária
- A ESPN e o Disney+ anuncia a transmissão.