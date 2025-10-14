Defesa reserva expõe problemas do Brasil em derrota para o Japão

Ancelotti sofreu dura derrota para o Japão. YUICHI YAMAZAKI / AFP

A empolgação gerada pela Seleção Brasileira com a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta (10), deu lugar a preocupação nesta terça (14) com a derrota inédita por 3 a 2 para o Japão. Em jogo no qual Carlo Ancelotti decidiu rodar o grupo, a defesa reserva mostrou dificuldades e quase todos os nomes passam a ter suas presenças na Copa do Mundo questionadas.

O atacante Vini Jr. e os volantes Casemiro e Bruno Guimarães foram os únicos titulares do jogo contra a Coreia do Sul mantidos para a partida desta manhã. Se no ataque nomes como Lucas Paquetá, Luis Henrique e Gabriel Martinelli, habitualmente escalados, foram as opções, a defesa teve os estreantes Paulo Henrique e Hugo Souza, além de Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto.

Em nenhum momento do jogo a Seleção teve diante do Japão o domínio apresentado contra os sul-coreanos, mas o primeiro tempo foi de controle e eficiência. Hugo Souza mal trabalhou, enquanto Paulo Henrique e Martinelli fizeram gols a partir de boas jogadas combinadas, a primeira pela direita com assistência de Bruno Guimarães e a segunda pela esquerda com passe final de Paquetá. Na etapa final, porém, vieram os erros defensivos.

Falhas defensivas

O primeiro foi em lance totalmente individual. Após um recuo para a defesa, Fabrício Bruno caiu sozinho e entregou um passes nos pés de Minamino, que descontou para os mandantes.

O segundo, um erro coletivo. Começou no lado esquerdo, com Carlos Augusto deixando o espaço nas suas costas. Depois, Paulo Henrique não conseguiu marcar Nakamura, que chutou e teve ajuda de Fabrício Bruno. Após falhar no primeiro gol, o zagueiro do Cruzeiro mandou contra o próprio gol na tentativa de fazer o corte.

A virada foi completada em escanteio, no qual Ueda ganhou por cima de Beraldo e testou, contando com a colaboração Hugo Souza, para o 3 a 2.

Ataque oscila

Se atrás foram tantas falhas defensivas, o ataque pouco produziu na etapa final, mesmo que Ancelotti tenha chamado do banco Estêvão e Rodrygo, destaques contra a Coreia. Joelinton, Matheus Cunha, Richarlison e Caio Henrique foram outros nomes que entraram na etapa final sem mudar o panorama da partida.

Com pouco tempo para preparar o Brasil para a Copa, o amistoso desta terça mostrou para Ancelotti que alguns jogadores devem ficar de fora da lista final. Os erros defensivos devem custar a viagem ao Mundial, principalmente, para os homens da defesa que iniciaram contra o Japão.

Números de Japão 3 x 2 Brasil

Posse de bola

Japão 33% x 67% Brasil

Finalizações

1º tempo: Japão 5 x 3 Brasil

2º tempo: Japão 10 x 6 Brasil

Total: Japão 15 x 9 Brasil



