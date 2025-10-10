Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na goleada sobre a Coreia do Sul

Estêvão marcou duas vezes. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, na sexta-feira (10), em Seul. Os gols do Brasil foram marcados por Estêvão e Rodrygo, duas vezes cada, e Vinícius Júnior.

Carlo Ancelotti utilizou mais uma vez um quarteto ofensivo e o resultado foi positivo. O próximo duelo da Seleção será na terça-feira (14), às 7h30min (de Brasília), em Tóquio.

Leia Mais Quarteto ofensivo brilha, e Seleção Brasileira goleia a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa

Veja as notas dos jogadores da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul

Bento

Pouco exigido, mas preocupou na saída com os pés, com lançamentos errados. Nota 6

Vitinho

Se manteve mais na defesa durante o primeiro tempo. Com a goleada definida, aventurou-se ao ataque com mais frequência. Nota 6,5

Éder Militão

Seguro na defesa. Teve chance de marcar no ataque. Nota 7

Gabriel Magalhães

Passou segurança defensiva e ajudou na saída de bola. Nota 6,5

Douglas Santos

Participou pouco do jogo, ajudou mais defensivamente. Nota 6

Casemiro

Capitão e cão de guarda do meio de campo brasileiro. Ainda participou bem das jogadas de ataque. Nota 7

Bruno Guimarães

Um passe espetacular para o Brasil abrir o placar e boa participação defensiva. Nota 7,5

Estêvão

Dois gols que mostram a estrela do jovem de 18 anos. Mostrou calma na hora de finalizar. Nota 8

Rodrygo

Além dos dois gols marcados, ele foi bastante participativo na criação de oportunidades. Nota 8,5

Matheus Cunha

Foi o mais apagado do quarteto ofensivo, mas não quer dizer que não foi bem. Ajudou a criar e vai se consolidando entre os titulares. Nota 6,5

Vinícius Júnior

Tentou bastante, deu passes e fez jogadas bonitas. Deu uma boa assistência, marcou um gol, mas perdeu algumas chances. Nota 7,5

Paulo Henrique

Tentou chegar no ataque, mas não ofereceu perigo. Nota 6

Carlos Augusto

Fez o mesmo papel defensivo que Douglas Santos. Nota 6

Lucas Paquetá

Entrou para atuar em uma função mais ofensiva, mas pouco criou. Nota 6

André

Deu mais segurança defensiva para o Brasil passar sem sofrer gols. Nota 6

Richarlison

Entrou em busca de quebrar um jejum de três anos sem marcar pela Seleção, mas passou em branco mais uma vez. Nota 6

Igor Jesus

Ofereceu pouco perigo com o jogo já definido. Nota 6