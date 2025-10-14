Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na derrota para o Japão

Brasil de Joelinton sofreu a virada no segundo tempo. Yuichi YAMAZAKI / AFP

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti conheceu a segunda derrota e desta vez de uma maneira melancólica. Nesta terça-feira (14), em Tóquio, o Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas sofreu a virada na segunda etapa e perdeu por 3 a 2. Foi a primeira vitória do Japão na história contra a Seleção.

Os gols brasileiros foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, com belas assistências de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Os japoneses fizeram com Minamino, Nakamura e Ueda, todos com pelo menos uma falha defensiva.

Leia Mais Seleção Brasileira abre 2 a 0, mas sofre virada e perde para o Japão pela primeira vez na história

Veja as notas dos jogadores da Seleção Brasileira contra o Japão

Hugo Souza

Não passou segurança durante a partida. Poderia ter defendido no terceiro gol e quase falhou em outro chute na reta final. Nota 5

Paulo Henrique

Foi a grande surpresa desta data Fifa. Marcou um gol e teve boa atuação defensiva. Nota 7,5

Fabrício Bruno

Entregou um gol e poderia ter evitado o segundo. Esta partida pode custar a vaga do zagueiro na Copa. Nota 3

Beraldo

Pareceu inseguro em alguns momentos da partida e poderia ter evitado o terceiro gol, pois estava no lance, mas demorou a reagir. Nota 5

Carlos Augusto

Cedeu espaços na defesa e foi insuficiente no ataque. Nota 4,5

Casemiro

Deixou a desejar com a bola no pé. Nota 5,5

Bruno Guimarães

Mais uma grande assistência na conta dele. O time perdeu muito após sua saída. Nota 7

Lucas Paquetá

Deu um bom passe para o gol de Martinelli, mas não agregou muito na partida, principalmente na fase defensiva. Nota 6

Luiz Henrique

Apagado em campo, errou tudo o que tentou e perdeu uma boa oportunidade como titular. Nota 4,5

Gabriel Martinelli

O jogador que mais criou chances de gol foi premiado com uma bola na rede. Ganha moral pela atuação. Nota 7

Vinícius Júnior

Jogando mais centralizado, a bola chegou pouco nele e também faltou mais iniciativa da referência técnica da Seleção. Nota 5,5

Joeliton

Entrou com vontade, mas pecou na técnica. Teve uma boa chance e finalizou para fora. Nota 5,5

Rodrygo

Tentou criar algo diferente na reta final, mas não teve êxito. Nota 5,5

Matheus Cunha

Até marcou um gol, anulado por impedimento, mas não teve o mesmo impacto da partida anterior. Nota 5,5

Caio Henrique

Entrou melhor do que Carlos Augusto e tentou cruzamentos pelo lado esquerdo. Nota 6

Estêvão

Na reta final foi bastante procurado, mas a defesa japonesa conseguiu neutralizar as jogadas. Nota 5

Richarlison