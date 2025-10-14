Copa do Mundo

Passaporte carimbado
Notícia

Costa do Marfim vence Quênia e se classifica para a Copa do Mundo 2026

Seleção marfinense confirmou primeiro lugar do Grupo F das Eliminatórias da África e é a nona seleção africana a garantir vaga direta para o Mundial

