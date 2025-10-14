Costa do Marfim vence Quênia e se classifica para a Copa do Mundo 2026

Costa do Marfim venceu o Quênia nesta terça-feira (14), por 3 a 0, e é a 26ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.

Com 23 pontos, Os Elefantes, como são chamados, terminaram em primeiro lugar no Grupo F das Eliminatórias da África. Franck Kessié, Yan Diomande e Amad Diallo foram os autores dos gols.

Além do marfinenses, outras oito seleções do continente africano já estão garantidas na Copa: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

Agora, os quatro melhores segundos colocados (Nigéria, Camarões, RD Congo e Gabão) disputam em novembro a Repescagem Continental, que irá determinar o representante africano na Repescagem Mundial da Fifa, marcada para março do ano que vem.

Costa do Marfim vai disputar a Copa do Mundo pela quarta vez, todas neste século. A primeira vez dos africanos foi em 2006, quando tinha no elenco o craque Didier Drogba. Depois, participou dos Mundiais seguintes: África do Sul, em 2010 e Brasil, em 2014. Em nenhuma das oportunidades a seleção conseguiu avançar para as oitavas de final.

Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

Concacaf (seis vagas)

Canadá (país-sede)

Estados (país-sede)

México (país-sede)

Confederação Africana de Futebol - CAF (nove vagas)

África do Sul

Argélia

Cabo Verde (estreante)

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

Confederação Asiática de Futebol - AFC (oito vagas)

Arábia Saudita

Austrália

Catar

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia (estreante)

Uzbequistão (estreante)

Conmebol (seis vagas)

Argentina

Brasil

Uruguai

Colômbia

Equador

Paraguai

Oceania - OFC (uma vaga)

Nova Zelândia

Uefa (16 vagas)