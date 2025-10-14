Costa do Marfim vence Quênia e se classifica para a Copa do Mundo 2026

Costa do Marfim venceu o Quênia nesta terça-feira (14), por 3 a 0, e é a 26ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.
Com 23 pontos, Os Elefantes, como são chamados, terminaram em primeiro lugar no Grupo F das Eliminatórias da África. Franck Kessié, Yan Diomande e Amad Diallo foram os autores dos gols.
Além do marfinenses, outras oito seleções do continente africano já estão garantidas na Copa: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
Agora, os quatro melhores segundos colocados (Nigéria, Camarões, RD Congo e Gabão) disputam em novembro a Repescagem Continental, que irá determinar o representante africano na Repescagem Mundial da Fifa, marcada para março do ano que vem.
Costa do Marfim vai disputar a Copa do Mundo pela quarta vez, todas neste século. A primeira vez dos africanos foi em 2006, quando tinha no elenco o craque Didier Drogba. Depois, participou dos Mundiais seguintes: África do Sul, em 2010 e Brasil, em 2014. Em nenhuma das oportunidades a seleção conseguiu avançar para as oitavas de final.
Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Concacaf (seis vagas)
- Canadá (país-sede)
- Estados (país-sede)
- México (país-sede)
Confederação Africana de Futebol - CAF (nove vagas)
- África do Sul
- Argélia
- Cabo Verde (estreante)
- Costa do Marfim
- Egito
- Gana
- Marrocos
- Senegal
- Tunísia
Confederação Asiática de Futebol - AFC (oito vagas)
- Arábia Saudita
- Austrália
- Catar
- Coreia do Sul
- Irã
- Japão
- Jordânia (estreante)
- Uzbequistão (estreante)
Conmebol (seis vagas)
- Argentina
- Brasil
- Uruguai
- Colômbia
- Equador
- Paraguai
Oceania - OFC (uma vaga)
- Nova Zelândia
Uefa (16 vagas)
- Inglaterra