Copa do Mundo: quais seleções podem confirmar classificação nesta data Fifa?

A chegada de mais uma data Fifa abre possibilidades para outras seleções se classificarem para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente, 18 países já estão garantidos no Mundial que será disputados nos Estados Unidos, México e Canadá.
Na América do Sul, a Seleção Brasileira e mais cinco equipes estão garantidas. A Bolívia disputará um Torneio Classificatório no próximo ano contra selções da Ásia, África, Oceania, Américas do Norte e Central e Caribe.
Nos outros continentes, a data Fifa de outubro pode significar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 seleções.
Europa pode ter os primeiros classificados
Croácia vai se classificar no dia 12 de outubro se:
- Vencer República Tcheca e Gibraltar, e se a República Tcheca não vencer as Ilhas Faroe.
- Vencer República Tcheca e empatar com Gibraltar, e a República Tcheca perder para as Ilhas Faroe.
França vai se classificar no dia 13 de outubro se:
- Vencer o Azerbaijão e a Islândia, e a Islândia empatar com a Ucrânia.
- Vencer o Azerbaijão e a Islândia, se a Islândia perder para a Ucrânia, e se a Ucrânia não vencer o Azerbaijão.
Eslováquia vai se classificar no dia 13 de outubro se:
- Vencer a Irlanda do Norte e Luxemburgo, se a Alemanha não vencer Luxemburgo, e se Irlanda do Norte x Alemanha for um empate.
Suíça vai se classificar no dia 13 de outubro se:
- Vencer Suécia e Eslovênia, e Kosovo não vencer ambos os jogos contra Eslovênia e Suécia.
Inglaterra vai se classificar no dia 14 de outubro se:
- Vencer a Letônia, e a Sérvia não vencer ambos os jogos contra a Albânia e Andorra.
- Empatar com a Letônia, e a Sérvia empatar com a Albânia e Andorra.
Noruega vai se classificar no dia 14 de outubro se:
- Vencer Israel, e se a Itália não vencer ao menos um dos jogos contra Estônia e Israel.
Portugal vai se classificar no dia 14 de outubro se:
- Vencer a República da Irlanda e a Hungria, e a Armênia não vencer ambos os jogos contra a Hungria e a República da Irlanda.
Espanha vai se classificar no dia 14 de outubro se:
- Vencer a Geórgia e a Bulgária, e se a Turquia não conseguiu derrotar a Bulgária e empatar contra Geórgia.
Seleções africanas com chances
Argélia vai se classificar na nona rodada se:
- Vencer a Somália.
- Empatar com a Somália, e Uganda e Moçambique não vencerem seus jogos.
- Uganda e Moçambique perderem.
Cabo Verde vai se classificar na nona rodada se:
- Vencer a Líbia.
- Empatar com a Líbia e Camarões não vencer Ilhas Maurício
Costa do Marfim vai se classificar na nona rodada se:
- Vencer Seicheles e Gabão perder para Gâmbia.
Egito vai se classificar na nona rodada se:
- Vencer o Djibuti.
- Burkina Fasso não vencer Serra Leoa.
Gana vai se classificar na nona rodada se:
- Vencer a República Centro-Africana e Madagascar não vencer Comores.
Senegal vai se classificar na nona rodada se:
- Vencer o Sudão do Sul e a República Centro-Africana não vencer Togo
Américas Central e do Norte e Caribe
Honduras vai se classificar no dia 14 de outubro se:
- Vencer a Costa Rica e se a Nicarágua no máximo empatar com Haiti e Costa Rica.
Jamaica vai se classificar no dia 14 de outubro se:
- Vencer Curaçao e Bermuda, se Curaçao não vencer Trinidad e Tobago, e se Trinidad e Tobago não vencer seus jogos contra Bermuda e Curaçao.
Duas vagas na Ásia
A quarta fase das Eliminatórias Asiáticas vai colocar em campo as seis seleções que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos grupos da terceira fase: Indonésia, Iraque, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Os países serão divididos em dois grupos de três, com os vencedores de cada um deles se classificando para o Mundial.
A quinta fase, então, reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta. O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório, no qual a Bolívia jogará.