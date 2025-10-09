Copa do Mundo de 2034 pode ser adiada

Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, também não aconteceu no meio do ano. FIFA / Divulgação

A Copa do Mundo de 2034, marcada para acontecer na Arábia Saudita, pode ser realizada apenas em 2035. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times, que destaca os desafios climáticos e religiosos enfrentados pela Fifa na definição do calendário do torneio.

Segundo o NYT, a entidade máxima do futebol já descartou a realização da competição nos tradicionais meses de junho e julho, devido às temperaturas extremas no Oriente Médio — cenário semelhante ao que ocorreu no Mundial do Catar, em 2022.

A alternativa mais viável seria transferir o torneio para o final do ano. No entanto, em 2034, o Ramadã — período sagrado para os muçulmanos — será celebrado entre novembro e dezembro, o que inviabilizaria a realização da Copa nessas datas.

Diante desse impasse, a Fifa considera organizar o torneio em janeiro ou fevereiro de 2035, logo após o fim do Ramadã. “As datas da Copa de 2034 ainda não foram anunciadas, mas é esperado que seja mais um torneio de verão no hemisfério norte”, escreveu o jornal nova-iorquino. O veículo ainda reforça que há uma “forte possibilidade” de que o evento ocorra apenas no início de 2035.

Durante participação na Assembleia Geral da Associação dos Clubes Europeus, realizada nesta quinta-feira (9), em Roma, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu uma abordagem flexível sobre o tema:

— É preciso ter cabeça aberta. Não se pode jogar futebol profissional nos mesmos meses em todas as partes do mundo — afirmou.

Infantino ressaltou ainda que o debate sobre o calendário da Copa de 2034 está em fase final e envolve diversas partes interessadas: