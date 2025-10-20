Copa do Mundo 2026: confira quem são as seleções favoritas ao título

Será a primeira Copa com 48 seleções participantes. FIFA / Divulgação

Faltando 234 dias para a Copa do Mundo 2026, algumas seleções já despontam como favoritas ao título da competição. Ainda que falte pouco menos de um ano para o torneio, muita água tem para rolar até o campeonato mais importante do futebol entre países.

A Copa de 2026 será realizada nos México, Estados Unidos e Canadá. Curiosamente, sete das oito Copas do Mundo de futebol masculino realizadas nas Américas foram vencidas por equipes do continente. A exceção foi a Alemanha, em 2014, justamente no Brasil.

Atualmente, três seleções aparecem como principais candidatas ao título. França, Espanha e Argentina têm apresentado bom futebol recentemente.

Espanha

Yamal é uma das estrelas da Espanha. OSCAR DEL POZO / AFP

Os espanhóis, campeões mundiais em 2010 em cima da Holanda e atuais líderes do ranking da Fifa, contam com inúmeros fatores para ostentarem a pecha de favoritos. A última derrota, no tempo normal, do time de Luis De La Fuente, foi contra a Escócia, em março de 2023.

A Espanha é a atual campeã da Eurocopa, quando venceram a Inglaterra na grande decisão. Além disso, contam com um dos melhores jogadores do mundo, o atacante Lamine Yamal, do Barcelona.

França

Mbappé é o líder da geração francesa. Bertrand GUAY / AFP

Os franceses têm, talvez, uma das melhores gerações da sua história. Atuais vice-campeões mundiais, os comandados de Didier Deschamps têm em Kylian Mbappé a esperança de chegar ao topo do mundo pela terceira vez. Em 1998, os "Bleus" ganharam a Copa em cima do Brasil. 20 anos depois, na Rússia, a França foi campeã ao vencer a Croácia.

Argentina

Messi e a incerteza da sua participação no ano que vem. LUIS ROBAYO / AFP

Campeões mundiais em 1978, em sua casa, em 1986, no México e 2022, no Catar, quando Messi coroou sua carreira com o título da Copa do Mundo, os argentinos se classificaram em primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas da primeira Copa com 48 seleções participantes.

O grande questionamento que permeará a Argentina até o torneio do ano que vem será se Messi irá ou não jogar nos México, EUA e Canadá. Ele ainda não confirmou sua participação.