Confira os jogos de hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A data Fifa chega ao seu último dia para definir no mínimo cinco vagas diretas para a Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (14), diversas seleções também entram em campo, seja por classificação ao Mundial do ano que vem, repescagem do mesmo ou até realizar amistosos internacionais, o que é o caso da Seleção Brasileira e da atual campeão do mundo Argentina.
Pelas Eliminatórias Africanas, a seleção mais perto da vaga é Senegal, que joga por um empate em casa contra Mauritânia. Na sequência surge Benin, que necessita de um empate contra a Nigéria, fora de casa. Porém, para debutar na Copa, precisa que a África do Sul, que joga em casa contra Ruanda, não vença sua partida.
A Costa do Marfim também pode jogar pelo empate contra o Quênia em casa para ir ao Mundial de 2026, desde que Gabão, sob os seus domínios e com chances, não vença Burundi. Já a República Democrática do Congo confirma participação se vencer o Sudão, em casa, e Senegal perder seu duelo contra a Mauritânia.
As situações mais delicadas são de Nigéria e África do Sul, que jogam contra Benin e Ruanda, respectivamente. Para irem a sua sétima Copa do Mundo, as Águias Verdes precisam de uma vitória em casa contra Benin e que os Bafana Bafana tropecem contra Ruanda. Os sul-africanos, aliás, necessitam vencer Ruanda, em casa, e torcer pela derrota de Benin para voltar à competição após 16 anos.
Europa pode definir primeira seleção
Pelas Eliminatórias Europeias, apenas Inglaterra e Portugal estão com chances de vagas diretas nesta terça (14). Para os campeões de 1966 irem ao México, Estados Unidos e Canadá, bastam vencer fora de casa a seleção da Letônia pelo Grupo K.
O mesmo cenário tem a terceira colocada do mundial vencido pelos ingleses. Portugal carimba o passaporte vencendo a Hungria em casa.
Já pela quarta fase das Eliminatórias Asiáticas, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Iraque disputam duas vagas. O país-sede do último torneio de seleções da Fifa recebe os emiradenses, enquanto que os anfitriões do Mundial de 2034 recepcionam os iraquianos.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa nesta terça-feira:
OBS: Em negrito as seleções com chances de classificação à Copa.
Eliminatórias Africanas
- Seicheles x Gâmbia - 10h
- África do Sul x Ruanda - 13h
- Nigéria x Benin - 13h
- Guiné x Botsuana - 13h
- Somália x Moçambique - 13h
- Argélia x Uganda - 13h
- República Democrática do Congo x Sudão - 16h
- Senegal x Mauritânia - 16h
- Marrocos x Congo - 16h
- Gabão x Burundi - 16h
- Costa do Marfim x Quênia - 16h
Eliminatórias Europeias
- Estônia x Moldávia - 13h
- Turquia x Geórgia - 15h45min
- Irlanda x Armênia - 15h45min
- Andorra x Sérvia - 15h45min
- Letônia x Inglaterra - 15h45min
- Espanha x Bulgária - 15h45min
- Portugal x Hungria - 15h45min
- Itália x Israel - 15h45min
Eliminatórias Asiáticas
- Catar x Emirados Árabes Unidos - 14h15min
- Arábia Saudita x Iraque - 16h30min
Eliminatórias da América do Norte e Central
- Curaçao x Trinidad e Tobago - 20h
- Jamaica x Bermudas 21h
- Panamá x Suriname - 22h
- El Salvador x Guatemala - 23h
Amistosos internacionais
- Japão x Brasil - 7h30min
- Coreia do Sul x Paraguai 8h
- Noruega x Nova Zelândia - 13h
- Albânia x Jordânia - 14h
- Rússia x Bolívia - 14h
- Porto Rico x Argentina - 21h
- Canadá x Colômbia - 21h
- Estados Unidos x Austrália - 22h
- México x Equador - 23h30min