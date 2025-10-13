Confira os jogos de hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A data Fifa segue no seu penúltimo dia com jogos tanto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 quanto para amistosos internacionais nesta segunda-feira (13).
Contudo, a únicas seleções que possuem chance de vaga direta hoje para o primeiro Mundial com 48 seleções e com três países-sede são França, Cabo Verde e Camarões.
Para a vice-campeã da Copa de 2022 estar presente na edição do ano que vem, os Bleus, como são chamados os franceses, precisam, além de vencer a Islândia fora, torcer para um tropeço da Ucrânia em casa, diante do Azerbaijão.
Na África, os Tubarões Azuis Crioulos, como é chamada a seleção cabo-verdiana, necessitam de uma vitória simples em casa diante da fraca equipe de Essuatíni para fazer história e ir a sua primeira Copa.
Já os Leões Indomáveis, como é apelidada a seleção camaronesa, precisam torcer por um tropeço de Cabo Verde e vencer Angola em casa para ir a sua nona participação no maior torneio da Fifa.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa neste domingo:
Eliminatórias Africanas
- Sudão do Sul x Togo - 10h
- Guiné Equatorial x Libéria - 10h
- São Tomé x Príncipe x Malaui - 10h
- Tunísia x Namíbia - 10h
- Lesoto x Zimbábue - 13h
- Cabo Verde x Essuatíni - 13h
- Maurício x Líbia - 13h
- Camarões x Angola - 13h
Eliminatórias Europeias
- Eslováquia x Luxembrugo - 15h45min
- Eslovênia x Suíça - 15h45min
- Supecia x Kosovo - 15h45min
- Ucrânia x Azerbaijão - 15h45min
- Macedônia do Norte x Cazaquistão - 15h45min
- País de Gales x Bélgica - 15h45min
- Irlanda do Norte x Alemanha - 15h45min
- Islândia x França - 15h45min
Eliminatórias da América do Norte e Central
- Honduras x Haiti - 21h
- Costa Rica x Nicarágua - 23h
Amistosos internacionais
- Uzbequistão x Uruguai - 9h45min
- Porto Rico x Argentina - 20h