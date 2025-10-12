Confira os jogos de hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A data Fifa segue a pleno vapor neste domingo (12) com diversas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A única seleção que possui chance de vaga direta hoje para o primeiro Mundial com 48 seleções e com três países-sede é Gana, do continente africano.
Para ir a sua quinta Copa, as Estrelas Negras, como são chamados os ganeses, precisam apenas de um empate contra Comores, pelo Grupo I das Eliminatórias Africanas.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa neste domingo:
Eliminatórias Africanas
- Zâmbia x Níger - 10h
- Chade x República Centro-Africana - 13h
- Burkina Faso - 16h
- Djibuti x Serra Leoa - 16h
- Egito x Guiné-Bissau - 16h
- Gana x Comores - 16h
- Mali x Madagascar - 16h
Eliminatórias Europeias
- San Marino x Chipre - 10h
- Escócia x Belarus - 13h
- Ilhas Faroe x República Tcheca - 13h
- Holanda x Finlândia - 13h
- Lituânia x Polônia - 15h45min
- Romênia x Áustria - 15h45min
- Dinamarca x Grécia - 15h45min
- Croácia x Gibraltar - 15h45min