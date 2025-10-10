Confira os jogos de hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Quem disse que é só o Brasil que joga nesta sexta-feira (10)? Além do amistoso internacional da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, marcado para as 8h (horário de Brasília), em Seul, outras diversas partidas movimentarão o futebol mundial nesta data Fifa.
As únicas seleções que possuem chances de vagas diretas para a primeira Copa do Mundo com 48 seleções e com três países-sede são Senegal e Costa do Marfim, da África.
Para ir ao Mundial de 2026, os Leões da Teranga, como são chamados os senegaleses, precisam vencer Sudão do Sul fora de casa e torcer para que a República Democrática do Congo tropece diante de Togo, pelo Grupo B das Eliminatórias Africanas.
Já os Elefantes, como é apelidada a seleção marfinense, dependem, além de uma vitória contra Seicheles fora de casa, que Gabão perca para Gâmbia, fora de casa, para voltarem a uma Copa.
Confira todas as partidas das Eliminatórias da Copa nesta sexta:
Eliminatórias Africanas
- Sudão do Sul x Senegal - 9h
- Togo x República Democrática do Congo - 10h
- Sudão x Mauritânia - 10h
- Seicheles x Costa do Marfim - 10h
- Gâmbia x Gabão - 10h
- Lesoto x Nigéria - 13h
- Zimbábue x África do Sul - 13h
- Ruanda x Benin - 13h
- São Tomé e Príncipe x Tunísia - 13h
Eliminatórias Europeias
- Cazaquistão x Liechtenstein - 11h
- Irlanda do Norte x Eslováquia - 15h45min
- Kosovo x Eslovênia - 15h45min
- Suécia x Suíça - 15h45min
- Islândia x Ucrânia - 15h45min
- Bélgica x Macedônia do Norte - 15h45min
- Alemanha x Luxemburgo - 15h45min
- França x Azerbaijão - 15h45min
Eliminatórias da América do Norte e Central
- Suriname x Guatemala - 18h
- Bermudas x Trinidad e Tobago - 19h
- Curaçao x Jamaica - 20h
- El salvador x Panamá - 22h
Amistoso internacionais
- Japão x Paraguai - 7h20min
- Coreia do Sul x Brasil - 8h
- Uruguai x República Dominicana - 9h45min
- Argentina x Venezuela - 21h
- Estados Unidos x Equador - 21h30min