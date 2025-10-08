Confira o que está em jogo nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Africanas

Seleção marroquina já está classificada para a Copa 2026. Reprodução X / @EnMaroc / Divulgação

Após 216 partidas realizadas na fase de grupos, as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 chegam ao fim no próximo dia 14 de outubro com a definição de sete vagas diretas e nove indiretas. Apenas Marrocos e Tunísia já estão matematicamente classificados para o Mundial do México, Estados Unidos e Canadá.

Ou seja, seleções como África do Sul, Camarões, Gana, Nigéria e Senegal, tradicionais frequentadoras da maior competição do planeta, ainda não garantiram vaga para a Copa. As seleções camaronesa (em segundo no Grupo D) e nigeriana (terceiro no Grupo C), maiores participantes africanas do Mundial, com oito e seis presenças, respectivamente, correm sérios riscos de ficarem de fora.

Todavia, seleções que nunca tiveram a chance de disputar o torneio, vivem um sonho cada vez mais perto. É o caso das seleções de Benin, Cabo Verde, República Democrática do Congo e Gabão, todas com reais chances de classificação direta.

Entenda o regulamento

Na primeira fase, as 54 seleções participantes foram divididas em nove grupos de seis seleções cada. As nações vem jogando entre si em turno e returno, sendo que os líderes de cada chave garante vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

Na segunda fase, os quatro melhores segundos colocados dos grupos disputam semifinais e finais em partidas únicas para definir qual país terá a oportunidade de participar do torneio de play-off intercontinental da Fifa.

A situação dos quase classificados

De nove grupos, seis já podem definir mais classificados ao Mundial nesta nona rodada, prevista entre os dias 8 e 10 de outubro. Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana e Senegal podem decidir as posições.

Contudo, as seis seleções necessitam de resultados paralelos, além dos deles, para se classificar a Copa de 2026. Já na décima e última rodada, os duelos ocorrerão entre 12 e 14 de outubro. A repescagem dos quatro melhores segundos ocorrerá em 10 e 18 de novembro.

Veja abaixo a situação de possíveis classificados na nona rodada:

Argélia vai se classificar se:

Vencer a Somália.

Empatar com a Somália, e Uganda e Moçambique não vencerem seus jogos.

Ambos Uganda e Moçambique perderem.

Cabo Verde vai se classificar se:

Vencer a Líbia.

Se empatar com a Líbia e Camarões não vencer Maurício

Costa do Marfim vai se classificar se:

Vencer Seicheles e Gabão perder para Gâmbia.

Egito vai se classificar se: