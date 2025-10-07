Confira o que está em jogo na última fase das Eliminatórias Asiáticas

Seleção do Catar é uma das seis asiáticas que seguem na busca pela classificação para o Mundial de 2026. KARIM JAAFAR / AFP

Após 219 partidas, entre a primeira a terceira fase, o cerco para o maior espetáculo da Terra está se fechando cada vez mais. Na Ásia, seis seleções já estão garantidas desde junho na Copa do Mundo de 2026 após terem disputado três etapas nas Eliminatórias Asiáticas.

Isto é, Japão, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Uzbequistão e Jordânia estão classificados automaticamente para o primeiro mundial de 48 seleções e três países-sede. As duas últimas, aliás, farão sua estreia na competição da Fifa.

A Coreia do Sul, que enfrenta o Brasil nesta sexta-feira (10), é a única seleção asiática que passou a barreira das oitavas de final numa Copa. Em 2002, quando sediou o torneio junto com o Japão, chegou ao quarto lugar.

Como funciona

Nesta quarta-feira (8), a quarta fase coloca em campo as seis seleções que terminaram em terceiros e quartos lugares, respectivamente, na fase anterior: Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Iraque e Omã disputarão duas vagas diretas.

As seleções foram divididas em dois grupos de três seleções, com os vencedores de cada um deles se classificando para a Copa até o dia 14 de outubro, data da última rodada. Já a quinta fase reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta.

O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório da Fifa, uma espécie de repescagem intercontinental.

Grupos da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas

Grupo A

Catar

Emirados Árabes Unidos

Omã

Grupo B

Arábia Saudita

Iraque

Indonésia

Jogos da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas

Primeira rodada

Omã x Catar — quarta-feira (8), às 12h (de Brasília)

Indonésia x Arábia Saudita — quarta-feira(8), às 14h15min (de Brasília)

Segunda rodada

Emirados Árabes Unidos x Omã — sábado (11), às 14h15min (de Brasília)

Iraque x Indonésia — sábado (11), às 16h30min (de Brasília)

Terceira rodada