Confira o histórico dos confrontos entre Brasil e Coreia do Sul

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 8h, em amistoso antes da Copa do Mundo. Será o nono confronto entre as seleções, e o retrospecto está do lado dos brasileiros.
São sete vitórias da Seleção contra uma da Coreia. O último confronto foi na Copa do Mundo de 2022, nas oitavas de final. O Brasil, comandado por Tite, venceu por 4 a 1 com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.
A Coreia já está classificada para a Copa e vive boa fase. Líder isolada do Grupo B das eliminatórias da asiáticas, com 22 pontos, a seleção de Heung-Min Son e companhia concluiu invicta a terceira fase do torneio, com seis vitórias e quatro empates, além de ter marcado 20 gols e sofrido sete.
O Brasil volta a campo para o segundo amistoso desta data Fifa na próxima terça-feira (14), contra o Japão, às 7h30min.
Histórico de confrontos
- 2022 — Brasil 4x1 Coreia do Sul (oitavas de final da Copa do Mundo)
- 2022 — Coreia do Sul 1x5 Brasil (amistoso)
- 2019 — Brasil 3x0 Coreia do Sul (amistoso)
- 2013 — Coreia do Sul 0x2 Brasil (amistoso)
- 2002 — Coreia do Sul 2x3 Brasil (amistoso)
- 1999 — Coreia do Sul 1x0 Brasil (amistoso)
- 1997 — Coreia do Sul 1x2 Brasil (amistoso)
- 1995 — Coreia do Sul 0x1 Brasil (amistoso)