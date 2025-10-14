Como funciona e quais seleções disputam a repescagem das Eliminatórias Africanas

Nigéria é uma das seleções africanas que segue sonhando com vaga no Mundial de 2026. PHILL MAGAKOE / AFP

As seleções que disputarão a repescagem das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026 foram definidas nesta terça-feira (14).

As quatro melhores vice-líderes dos grupos das Eliminatórias seguem vivas na disputa por uma única vaga à repescagem internacional. Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo e Gabão disputarão o playoff continental.

Como funciona a repescagem africana

Os confrontos serão em jogos únicos, com semifinais e final marcadas para a data Fifa de novembro, nos dias 13 e 16, no Marrocos.

Os duelos das semifinais serão definidos conforme o ranking da Fifa atualizado em 22 de outubro. Considerando a classificação atual, o cenário mais provável é:

Nigéria (45ª) x Gabão (79º)

x Camarões (52º) x RD Congo (60º)

Seleções já classificadas

As nove líderes de grupo das Eliminatórias africanas já estão garantidas na Copa, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. São elas: Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana.

A Copa do Mundo de 2026

México, Estados Unidos e Canadá receberão os 104 jogos da Copa. Serão disputadas mais partidas pois mais seleções estarão em campo. Ao todo, 48 selecionados disputarão o Mundial, o maior, em quantidade de confrontos, de todos os tempos.

om o aumento dos classificados, há a certeza de que todos os continentes terão, ao menos, um representante. Até a edição passada, o campeão das eliminatórias da Oceania se classificava para a repescagem. Agora, existe um lugar garantido para o primeiro lugar do torneio classificatório no continente.

A divisão das vagas