Com volta de Vini Jr., Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos na Ásia

Vini retorna após cumprir suspensão. FREDERIC J. BROWN / AFP

A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (1º). O italiano chamou 26 jogadores para os amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão na próxima Data Fifa.

As novidades da lista ficam por conta do retorno de Vinicius Jr, que não havia sido chamado para os jogos das Eliminatórias por estar suspenso diante do Chile, e Rodrygo, convocado pela primeira vez por Ancelotti.

A delegação se apresentará na segunda-feira (6), em Seul, e encara a Coreia, dia 10, na capital coreana, e o Japão, dia 14, em Tóquio.

A lista de Ancelotti

Goleiros: Bento, Ederson e Hugo Souza.

Bento, Ederson e Hugo Souza. Defensores: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Vanderson e Wesley.

Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Vanderson e Wesley. Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joellinton e Lucas Paquetá.

André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joellinton e Lucas Paquetá. Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Júnior.