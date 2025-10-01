Copa do Mundo

Lista
Notícia

Com volta de Vini Jr., Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos na Ásia

Brasil irá enfrentar a Coreia do Sul e o Japão na próxima data Fifa, em outubro

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS