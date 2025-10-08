Com Seleção Brasileira completa, veja a escalação que Ancelotti pode utilizar para enfrentar a Coreia do Sul

Seleção Brasileira está completa em Seul. RAFAEL RIBEIRO / CBF

Joeliton foi o último dos 26 convocados por Carlo Ancelotti a chegar em Seul, na Coreia do Sul, para integrar o elenco da Seleção Brasileira. O meio-campista do Newcastle teve problemas no voo e perdeu o treinamento de terça-feira (7), no Goyang Stadium.

No entanto, o esboço do time que vai enfrentar a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), deve ser realizado no treinamento desta quarta-feira (8), com todos os jogadores disponíveis.

No gol, são três opções com pouca experiência na Seleção. Porém, por ter mais convocações e oportunidades, Bento deve ser o titular, a frente de Hugo Souza e John.

Sem o capitão Marquinhos, a defesa deve ser formada por Éder Militão, que retorna à Seleção após longo período de lesões no joelho, e Gabriel Magalhães. Na lateral-direita, Vitinho deve receber oportunidade, e na esquerda Caio Henrique pode ser o escolhido, mas há Carlos Augusto e Douglas Santos na concorrência.

No meio de campo, as dúvidas devem ser menores. Casemiro e Bruno Guimarães estão sendo os volantes mais utilizados por Ancelotti. Na armação, Lucas Paquetá tem chance de começar. Outra opção é utilizar Rodrygo na função.

No ataque, Vinícius Jr. voltou a ser convocado e deve começar na esquerda. Na direita, Estêvão pode ser o titular, principalmente pelo bom momento no Chelsea. Richarlison deve começar como centroavante.

Um provável time da Seleção Brasileira tem: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Richarlison e Vini Jr.



