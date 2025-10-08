Copa do Mundo

No papel 
Notícia

Com Seleção Brasileira completa, veja a escalação que Ancelotti pode utilizar para enfrentar a Coreia do Sul

Os 26 convocados já estão em Seul e realizam últimos treinos para jogo desta sexta-feira

Alex Torrealba

