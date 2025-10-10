Com quarteto ofensivo, Seleção Brasileira está escalada para enfrentar a Coreia do Sul

Carlo Ancelotti apostou em escalação mais ofensiva. RAFAEL RIBEIRO / CBF

Para enfrentar a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), às 8h, Carlo Ancelotti apostou numa formação que deu certo na data Fifa de setembro, contra o Chile. O 4-2-4 tem como força um quarteto ofensivo que pode alternar posições ao longo da partida.

Os quatro mais avançados serão Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. No meio de campo, apenas dois jogadores, mas que estão cada vez mais entrosados: Casemiro e Bruno Guimarães.

A linha defensiva é o setor com mais mudanças. Vitinho recebe oportunidade na lateral direita, enquanto Douglas Santos é aposta na esquerda. A dupla de zaga tem Éder Militão, de volta após período de lesões, e Gabriel Magalhães. No gol, Bento foi a opção de Ancelotti.

Escalação

A Seleção Brasileira vai a campo com Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.