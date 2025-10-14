Com oito mudanças, Seleção Brasileira está escalada para amistoso contra o Japão

Paulo Henrique será titular pela primeira vez com a camisa da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF

Amistosos servem para realizar testes, e é isso que Carlo Ancelotti fará no duelo contra o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30min, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. A Seleção Brasileira está escalada com oito mudanças em relação ao time que iniciou na goleada diante da Coreia do Sul.

Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior foram mantidos entre os titulares. A primeira mudança é no gol, com Hugo Souza recebendo a prometida oportunidade por Ancelotti durante a convocação.

A linha defensiva é toda diferente. Paulo Henrique estreia como titular na lateral direita. Fabrício Bruno e Beraldo formam a dupla de zaga, enquanto Carlos Augusto é o lateral esquerdo.

Com as mudanças, o treinador italiano também modificou o esquema. O 4-2-4 foi desmanchado e o 4-2-3-1 será utilizado. À frente da dupla Casemiro e Guimarães está Lucas Paquetá na armação.

No ataque, Luiz Henrique começa na ponta direita, Gabriel Martinelli será o ponta esquerda e Vini Jr. atuará como centroavante durante o jogo.

Escalação

O Brasil está escalado com Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Martinelli e Vini Jr.