Copa do Mundo

Primeiro treino
Notícia

Com apenas 10 jogadores, Ancelotti inicia a preparação da Seleção para o amistoso contra a Coreia do Sul

Restante dos atletas devem chegar entre terça (7) e quarta (8); partida ocorrerá em Seul, na sexta (10)

Zero Hora

