Com apenas 10 jogadores, Ancelotti inicia a preparação da Seleção para o amistoso contra a Coreia do Sul

Com o corte de Ederson, Bento passou a ser o mais experiente entre os goleiros convocados. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (6), em Goyang, na Coreia do Sul, o primeiro treino da Seleção Brasileira antes de enfrentar os donos da casa. A partida, marcada para a próxima sexta (10), em Seul, abrirá o primeiro dos dois amistosos contra os anfitriões da Copa do Mundo de 2002. No dia 14, o Brasil irá encarar o Japão, em Tóquio.

Sob chuva fina e com apenas 10 atletas à disposição, o técnico italiano fez um trabalho leve com bola, com o objetivo manter o grupo em atividade e minimizar os impactos do fuso-horário — são 12 horas de diferença.

Bento, Matheus Cunha, Rodrygo, Vini Jr., Fabrício Bruno, Luiz Henrique, Carlos Augusto, Casemiro, Militão e Douglas Santos receberão, nesta terça-feira (7), os recém-chegados de Londres Richarlison, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes e Hugo Souza para que Ancelotti possa esboçar o primeiro time que enfrentará os sul-coreanos.

Além destes, os convocados de última hora Paulo Henrique, do Vasco, e John, do Nottingham Forest, se apresentarão na quarta (8). Eles substituirão Wesley, da Roma, e Ederson, do Fenerbahçe, respectivamente cortados após lesões.

O experiente jovem

Com a desconvocação de Ederson, Bento, do Al-Nassr, passou a ser o mais experiente entre os goleiros convocados. Aos 26 anos, ele já soma 24 convocações pela Seleção, enquanto Hugo Souza e John ainda buscam a primeira partida com a Amarelinha.

Natural de Curitiba, Bento tem sido presença constante nas listas de Carlo Ancelotti desde que o técnico assumiu o comando da seleção, em junho.

Agenda dos amistosos