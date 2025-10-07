Classificada para a Copa, com nomes conhecidos e estilo defensivo: como chega a Coreia do Sul para enfrentar o Brasil

Já classificada para a Copa do Mundo do ano que vem, a Coreia do Sul vem em boa fase para enfrentar o Brasil em amistoso na próxima sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), em Seul. Líder isolada do Grupo B das eliminatórias da asiáticas, com 22 pontos, a seleção de Heung-Min Son e companhia concluiu invicta a terceira fase do torneio, com seis vitórias e quatro empates, além de ter marcado 20 gols e sofrido sete.
Donos da terceira melhor campanha das eliminatórias, atrás somente de Japão e Irã, os sul-coreanos superaram Jordânia (também classificada para o seu primeiro Mundial), Iraque e Omã, que disputam duas vagas na quarta fase, além de Palestina e Kuwait, ambas seleções já eliminadas.
Na 23ª colocação do Ranking da Fifa, os Guerreiros Taegeuk — como é conhecida a seleção coreana — vêm de uma vitória e um empate nos dois últimos amistosos após a classificação para a Copa. Em setembro, venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e empatou contra o México.
Para a partida contra a Seleção Brasileira nesta sexta, o técnico Hong Myung-Bo convocou 26 nomes, alguns conhecidos do futebol mundial. É o caso do zagueiro Min-jae Kim, do Bayern de Munique, Kang-in Lee, meio-campo do PSG e claro, Heung-Min Son, atacante do Los Angeles FC.
Dois deles são fortes candidatos para começar a partida no Estádio de Seul, local da abertura da Copa do Mundo de 2002, quando a França foi derrotada por Senegal pelo placar de 1 a 0.
Myung-Bo deve levar a campo um time defensivo, no esquema 5-4-1: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh.
Histórico do confronto
Há pouco mais de 30 anos, em 11 de agosto de 1995, acontecia o primeiro encontro entre Brasil e Coreia do Sul nos gramados. Se por um lado a Seleção Brasileira vinha do tetracampeonato nos Estados Unidos, a então frágil seleção asiática vinha da sua quarta participação em mundiais, também em solo estadunidense.
Na ocasião, a Amarelinha, à época treinada por Zagallo, venceu o amistoso por 1 a 0, realizado em Suwon. O gol foi marcado pelo capitão Dunga. De lá para cá, foram outros sete confrontos, com ampla vantagem para o futebol brasileiro: seis vitórias e uma derrota. O último encontro entre as duas seleções ocorreu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, quando a equipe comandada por Tite goleou por 4 a 1.
Confira as partidas entre Coreia do Sul x Brasil
- Coreia do Sul 0x1 Brasil (amistoso em 1995)
- Coreia do Sul 1x2 Brasil (amistoso em 1997)
- Coreia do Sul 1x0 Brasil (amistoso em 1999)
- Coreia do Sul 2x3 Brasil (amistoso em 2002)
- Brasil 3x0 Coreia do Sul (amistoso em 2013)
- Coreia do Sul 0x3 Brasil (amistoso em 2019)
- Coreia do Sul 1x5 Brasil (amistoso em 2022)
- Brasil 4x1 Coreia do Sul (oitavas da Copa 2022)
Vale destacar que a Coreia do Sul obteve o quarto lugar na Copa que sediou em conjunto com o Japão, seu melhor desempenho em mundiais. Cinco meses depois, ocorreu o amistoso contra a seleção pentacampeã do mundo, que marcou a despedida do técnico Zagallo.
Fifa liberou nomes em alfabeto coreano contra o Brasil
A Fifa concedeu uma autorização inédita para a seleção sul-coreana no amistoso contra o Brasil. Os nomes dos jogadores sul-coreanos estarão estampados nas camisas em hangul, o alfabeto oficial da Coreia do Sul. A entidade máxima do futebol mundial normalmente exige o uso do alfabeto romano nas competições.
A Associação de Futebol da Coreia (KFA) também negocia a possibilidade de que os jogadores brasileiros entrem em campo em Seul com seus nomes escritos no alfabeto oficial asiático, reforçando assim o caráter de intercâmbio cultural do amistoso. A medida foi aprovada em caráter especial para celebrar o Dia do Hangul, comemorado no dia 9 de outubro.
Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o alfabeto é considerado um dos símbolos mais importantes da identidade coreana. O hangul foi criado em 1443 pelo rei Sejong, o Grande.