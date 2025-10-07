Classificada para a Copa, com nomes conhecidos e estilo defensivo: como chega a Coreia do Sul para enfrentar o Brasil

Último encontro em Coreia do Sul e Brasil aconteceu na Copa do Mundo do Catar 2022. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Já classificada para a Copa do Mundo do ano que vem, a Coreia do Sul vem em boa fase para enfrentar o Brasil em amistoso na próxima sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), em Seul. Líder isolada do Grupo B das eliminatórias da asiáticas, com 22 pontos, a seleção de Heung-Min Son e companhia concluiu invicta a terceira fase do torneio, com seis vitórias e quatro empates, além de ter marcado 20 gols e sofrido sete.

Donos da terceira melhor campanha das eliminatórias, atrás somente de Japão e Irã, os sul-coreanos superaram Jordânia (também classificada para o seu primeiro Mundial), Iraque e Omã, que disputam duas vagas na quarta fase, além de Palestina e Kuwait, ambas seleções já eliminadas.

Na 23ª colocação do Ranking da Fifa, os Guerreiros Taegeuk — como é conhecida a seleção coreana — vêm de uma vitória e um empate nos dois últimos amistosos após a classificação para a Copa. Em setembro, venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e empatou contra o México.

Para a partida contra a Seleção Brasileira nesta sexta, o técnico Hong Myung-Bo convocou 26 nomes, alguns conhecidos do futebol mundial. É o caso do zagueiro Min-jae Kim, do Bayern de Munique, Kang-in Lee, meio-campo do PSG e claro, Heung-Min Son, atacante do Los Angeles FC.

​Dois deles são fortes candidatos para começar a partida no Estádio de Seul, local da abertura da Copa do Mundo de 2002, quando a França foi derrotada por Senegal pelo placar de 1 a 0.

Myung-Bo deve levar a campo um time defensivo, no esquema 5-4-1: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh.

Histórico do confronto

Há pouco mais de 30 anos, em 11 de agosto de 1995, acontecia o primeiro encontro entre Brasil e Coreia do Sul nos gramados. Se por um lado a Seleção Brasileira vinha do tetracampeonato nos Estados Unidos, a então frágil seleção asiática vinha da sua quarta participação em mundiais, também em solo estadunidense.

Na ocasião, a Amarelinha, à época treinada por Zagallo, venceu o amistoso por 1 a 0, realizado em Suwon. O gol foi marcado pelo capitão Dunga. De lá para cá, foram outros sete confrontos, com ampla vantagem para o futebol brasileiro: seis vitórias e uma derrota. O último encontro entre as duas seleções ocorreu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, quando a equipe comandada por Tite goleou por 4 a 1.

Confira as partidas entre Coreia do Sul x Brasil

Coreia do Sul 0x1 Brasil (amistoso em 1995)

Coreia do Sul 1x2 Brasil (amistoso em 1997)

Coreia do Sul 1x0 Brasil (amistoso em 1999)

Coreia do Sul 2x3 Brasil (amistoso em 2002)

Brasil 3x0 Coreia do Sul (amistoso em 2013)

Coreia do Sul 0x3 Brasil (amistoso em 2019)

Coreia do Sul 1x5 Brasil (amistoso em 2022)

Brasil 4x1 Coreia do Sul (oitavas da Copa 2022)

Vale destacar que a Coreia do Sul obteve o quarto lugar na Copa que sediou em conjunto com o Japão, seu melhor desempenho em mundiais. Cinco meses depois, ocorreu o amistoso contra a seleção pentacampeã do mundo, que marcou a despedida do técnico Zagallo.

Fifa liberou nomes em alfabeto coreano contra o Brasil

KFA também negocia a possibilidade de que os jogadores brasileiros entrem em campo em Seul com seus nomes escritos no alfabeto oficial asiático. Associação de Futebol da Coreia (KFA) / Divulgação

A Fifa concedeu uma autorização inédita para a seleção sul-coreana no amistoso contra o Brasil. Os nomes dos jogadores sul-coreanos estarão estampados nas camisas em hangul, o alfabeto oficial da Coreia do Sul. A entidade máxima do futebol mundial normalmente exige o uso do alfabeto romano nas competições.

A Associação de Futebol da Coreia (KFA) também negocia a possibilidade de que os jogadores brasileiros entrem em campo em Seul com seus nomes escritos no alfabeto oficial asiático, reforçando assim o caráter de intercâmbio cultural do amistoso. A medida foi aprovada em caráter especial para celebrar o Dia do Hangul, comemorado no dia 9 de outubro.

Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o alfabeto é considerado um dos símbolos mais importantes da identidade coreana. O hangul foi criado em 1443 pelo rei Sejong, o Grande.

Confira todos os jogadores sul-coreanos convocados: