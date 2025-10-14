Catar vence os Emirados Árabes e garante vaga na Copa do Mundo 2026

É a segunda vez que o país participa do campeonato. Qatar Football Association / Reprodução

O Catar garantiu sua classificação para a Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (14). Após vitória por 2 a 1 contra os Emirados Árabes Unidos, o país-sede do último mundial atingiu a liderança do Grupo A na quarta fase das Eliminatórias Asiáticas.

O Catar chegou à última rodada da fase na segunda colocação, com um ponto, após empatar com a seleção de Omã. Os Emirados Árabes, que venceram Omã, estavam na liderança. Com a troca de posições, os cataris garantem a vaga direto, enquanto os emiradenses vão para a repescagem do continente.

A partida foi no Jassim bin Hamad Stadium, em Doha, capital do Catar. Boualem Khoukhi e Pedro Miguel, conhecido como Ró-Ró marcaram os gols da vitória e Sultan Adil diminuiu nos acréscimos.

É a segunda vez que o país participa da Copa do Mundo. A seleção se junta ao Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália no grupo de classificados da Ásia. Ainda resta uma vaga, que será decidida entre Arábia Saudita e Iraque nesta terça-feira. Quem perder vai para a repescagem.

México, Estados Unidos e Canadá receberão os 104 jogos da Copa. Serão disputadas mais partidas pois mais seleções estarão em campo. Ao todo, 48 selecionados disputarão o Mundial, o maior, em quantidade de confrontos, de todos os tempos.

Com o aumento dos classificados, há a certeza de que todos os continentes terão, ao menos, um representante. Até a edição passada, o campeão das eliminatórias da Oceania se classificava para a repescagem. Agora, existe um lugar garantido para o primeiro lugar do torneio classificatório no continente.

A divisão das vagas