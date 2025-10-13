Cabo Verde vence e vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez

Atletas da seleção cabo-verdiana celebram feito histórico. Reprodução / Fifa

A seleção de Cabo Verde dependia apenas de si para se classificar pela primeira vez para uma Copa do Mundo. A campanha surpreendente deu resultado nesta segunda-feira (13), quando a equipe venceu Eswatini por 3 a 0, ficando líder do Grupo D das Eliminatórias Africanas.

O país africano se tornou o menor em extensão territorial da história a se classificar para o torneio, superando Trinidad e Tobago. Além disso, nos registros, é o segundo menor em população, ficando atrás somente da Islândia.

Como foi a classificação

A disputa direta era com Camarões, que precisava vencer Angola, além de um tropeço cabo-verdiano. No entanto, o outro jogo terminou empatado em 0 a 0.

A classificação de Cabo Verde foi encaminhada mesmo sem o resultado de Camarões. Após muita pressão no primeiro tempo, a torcida não deixou de apoiar e empurrou o time na segunda etapa. Livramento abriu o marcador, e Willy Semedo e Stopira ampliaram, fazendo a festa no Estádio Nacional de Cabo Verde.

Repescagem

Para os camaroneses ainda há chance de disputar a Copa do Mundo de 2026. A seleção vai disputar uma repescagem, com semifinal e final entre os quatro melhores segundos colocados das Eliminatórias. O campeão dessa disputa vai poder disputar a repescagem mundial, que dará as últimas duas vagas para o Mundial.

Já são seis seleções africanas classificadas para a próxima Copa do Mundo: Argélia, Marrocos, Gana, Egito, Tunísia e Cabo Verde. Ainda restam mais três vagas diretas em disputa, que serão definidas na terça-feira (14).