Samir Xaud é presidente da CBF desde maio de 2025.

Próximo de completar cinco meses à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem seis jogos, quatro vitórias e duas derrotas. As atenções estão todas voltadas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nesta quarta-feira (29), faltando 225 dias para o Mundial, o presidente da CBF, Samir Xaud, esteve em Porto Alegre para a entrega da taça de campeão da Supercopa do Brasil para o Grêmio. Em conversa com a imprensa, ele avaliou o trabalho do treinador italiano até o momento.

— Super positivo. O Ancelotti, junto da comissão técnica, tem realizado um excelente trabalho. Nós temos gostado e acompanhado a evolução da nossa Seleção. Nós acreditamos muito e eles têm 100% de autonomia de trabalho, sem interferências externas — disse.

O Brasil não chega a uma final de Copa do Mundo desde 2002, quando conquistou o pentacampeonato. Desde então são diversas decepções e quedas em fases anteriores. O trabalho de Ancelotti empolga Xaud, que acredita numa campanha até a final em 2026.

— Acreditamos que no ano que vem estaremos chegando em uma final de Copa do Mundo novamente — afirmou.