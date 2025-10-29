Copa do Mundo

"Estaremos na final da Copa do Mundo novamente": presidente da CBF analisa trabalho de Ancelotti na Seleção

Samir Xaud esteve em Porto Alegre para entrega da taça de campeão da Supercopa do Brasil para o Grêmio

Alex Torrealba

