As três dúvidas que ficam após a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul

Seleção venceu a Coreia do Sul por 5 a 0, jogando em Seul. RAFAEL RIBEIRO / CBF/Divulgação

Fazia um bom tempo que a Seleção Brasileira não apresentava uma atuação como a que teve diante da Coreia do Sul. O 5 a 0 foi construído ao natural e empolgou os torcedores nesta sexta (10), com uma grande atuação do quarteto ofensivo. A vitória, contudo, deixa algumas dúvidas para o técnico Carlo Ancelotti.

Há oito meses da Copa do Mundo, o italiano parece já ter alguns jogadores definidos entre os titulares. Entretanto, um setor ainda está em aberto, com testes realizados em todas as partidas do treinador italiano até aqui: laterais.

Leia Mais Quarteto ofensivo brilha, e Seleção Brasileira goleia a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa

Além disso, o bom rendimento do setor ofensivo levanta mais uma vez o questionamento se Neymar, estando apto fisicamente, teria espaço nesta Seleção Brasileira. Há quem defenda que o atleta é insubstituível, mas também existem aqueles que não desejam o retorno do craque.

E, por fim, uma dúvida diz respeito ao ataque. Com Vinícius Júnior quase intocável no setor, Raphinha em boa fase no Barcelona e Estêvão tendo boas atuações com Ancelotti, resta uma vaga no esboço de time titular, pensando na Copa do Mundo.

As laterais

Não é de hoje que o Brasil enfrenta esta questão. Na verdade, a maioria das grandes seleções tem dificuldade para encontrar uma dupla de laterais incontestáveis. Das cinco partidas que teve até aqui pela equipe, o italiano testou oito jogadores da posição, sendo quatro em cada lado.

Alex Sandro e Vanderson foram titulares nos dois primeiros jogos e aparentam levar vantagem com relação aos demais. Lesionados, eles não foram convocados nesta data Fifa.

O fato é que o treinador tem testado jogadores e não aparenta ter problemas em chamar atletas que jogam no Brasil, como foi o caso de Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. Um eventual acerto nas laterais pode dar o equilíbrio que falta ao esquema da equipe.

E Neymar?

É inegável que o camisa 10 do Santos é o grande jogador brasileiro dos últimos anos. Independentemente da fase que enfrentar, o nome dele sempre será levantado nas discussões, sobretudo pelas qualidades que já apresentou dentro de campo.

As últimas temporadas de Neymar não são de um jogador que pode levar a Seleção Brasileira ao hexacampeonato. Em 2025, por exemplo, em meio às lesões, ele soma apenas seis gols em 21 jogos. Pelo Brasil, a última partida foi em outubro de 2023, quando deixou o campo lesionado contra o Uruguai, fora de casa.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na goleada sobre a Coreia do Sul

Ancelotti dá indícios de que manterá o esquema com quatro jogadores no ataque. Neymar pode brigar por uma dessas vagas caso volte ao alto nível nos próximos meses. Mas o bom rendimento do quarteto que iniciou contra a Coreia do Sul, junto com a volta de Raphinha, pode dificultar a entrada do craque no time titular.

Vagas no ataque

Rodrygo voltou a ser chamado e aproveitou a oportunidade. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Vinícius Júnior é um dos nomes de confiança de Ancelotti e não deve deixar o time titular. Rodrygo, convocado pela primeira vez, também era bastante utilizado pelo italiano nos tempos de Real Madrid. Com dois gols no amistoso, o atacante volta a ser cotado entre os titulares.

Raphinha não foi chamado por conta de lesão, mas tem grandes chances retornar ao time titular quando estiver apto, principalmente pelo que tem apresentado no Barcelona.

Outro que parece ter se firmado é o jovem Estêvão, que também marcou duas vezes diante da seleção asiática. Nesta sexta, a quarta vaga foi ocupada por Matheus Cunha, que atuou como um atacante mais móvel e deu uma assistência.