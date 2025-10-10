O confronto entre Argentina e Venezuela será às 21h desta sexta-feira (10). A partida ocorre no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos.
Escalações para Argentina x Venezuela
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández e Messi; Álvarez, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
Venezuela: Graterol; Ferraresi, Vivas, Balbo, Azuaje e Aramburu; Casseres, Segovia e Kervin Andrade; Kelsy e Ramírez. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo.
Arbitragem para Argentina x Venezuela
Não divulgada.
Onde assistir a Argentina x Venezuela
- A CazéTV anuncia a transmissão.