Argélia vence nas Eliminatórias e Copa do Mundo chega a 20 seleções garantidas; confira os classificados

Seleção Argelina venceu a Somália por 3 a 0 e garantiu a classificação.

A Argélia é mais uma seleção garantida na Copa do Mundo de 2026. Pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas, nesta quinta-feira (9), a equipe venceu a Somália por 3 a 0, com dois gols de Amoura e um marcado pelo craque e capitão Mahrez, e confirmou a liderança do Grupo G.

A seleção retornará ao Mundial após 12 anos, visto que a última participação foi em 2014, no Brasil. Na ocasião, o país teve a melhor colocação da história, sendo eliminada pela Alemanha nas oitavas de final.

A classificação argelina também garante algo inédito na história dos mundiais. Será a primeira vez que as quatro principais equipes do norte da África competirão juntas: Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Nesta quinta, a bola também rola para partidas das Eliminatórias da Europa, com destaque para Malta e Holanda, além de Croácia e República Tcheca. Os dois jogos iniciam às 15h45min. Entretanto, nenhuma outra seleção tem como confirmar a classificação neste dia.

Em contrapartida, nesta sexta-feira (10), dois países do continente africano podem se juntar aos demais classificados. A Costa do Marfim encara Seychelles, às 10h, fora de casa. No mesmo horário, Senegal enfrenta o Sudão do Sul, também longe de seus domínios. As duas equipes podem garantir a vaga em caso de vitória ou de resultados paralelos. Confira os cenários abaixo.

Com a classificação da Argélia, a Copa do Mundo do próximo ano chega a 20 seleções garantidas, sendo que quatro delas são do continente africano. Restam ainda 28 espaços a serem preenchidos.

Seleções africanas podem se classificar nesta sexta

Costa do Marfim vai se classificar na nona rodada se:

Vencer Seicheles e Gabão perder para Gâmbia.

Senegal vai se classificar na nona rodada se:

Vencer o Sudão do Sul e a República Centro-Africana não vencer Togo

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo