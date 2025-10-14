Arábia Saudita empata com Iraque e se classifica para a Copa do Mundo de 2026

Sauditas ficaram no 0 a 0 com o Iraque nesta terça-feira (14). AFP

A Arábia Saudita se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após um empate sem gols com o Iraque nesta terça-feira (14), em Jidá, em duelo acirrado pelo Grupo B das Eliminatórias Asiáticas.

Os sauditas, treinados pelo francês Hervé Renard, precisavam apenas de um ponto, enquanto os iraquianos dependiam de uma vitória para ficar com a vaga.

Com o resultado, os "Falcões Verdes" garantem sua sétima participação em Mundiais, depois das edições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022. A Arábia Saudita também se junta a Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão e Catar como representante da zona asiática no Mundial do ano que vem.

Por sua vez, o Iraque ainda tem chances de classificação, já que vai disputar um playoff de ida e volta contra os Emirados Árabes Unidos, que ficaram com a segunda posição do Grupo A após a derrota por 2 a 1 para o Catar.

A Copa do Mundo de 2026

México, Estados Unidos e Canadá receberão os 104 jogos da Copa. Serão disputadas mais partidas pois mais seleções estarão em campo. Ao todo, 48 selecionados disputarão o Mundial, o maior, em quantidade de confrontos, de todos os tempos.

Com o aumento dos classificados, há a certeza de que todos os continentes terão, ao menos, um representante. Até a edição passada, o campeão das eliminatórias da Oceania se classificava para a repescagem. Agora, existe um lugar garantido para o primeiro lugar do torneio classificatório no continente.

A divisão das vagas