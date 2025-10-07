Após seis meses fora, Rodrygo celebra retorno à Seleção Brasileira: "Parecia uma eternidade estar longe"

Rodrygo voltou à Seleção Brasileira. RAFAEL RIBEIRO / CBF

Foram seis meses e meio longe, mas Rodrygo está de volta à Seleção Brasileira e pronto para ajudar o treinador Carlo Ancelotti. O "Rayo", meia-atacante do Real Madrid, foi convocado para os amistosos contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, (10) e o Japão, na terça (14).

O jogador ficou de fora das duas primeiras convocações do treinador italiano, do qual ele é muito próximo por conta da parceria no futebol espanhol. O retorno se fazia necessário, mesmo com poucas oportunidades no Real. Rodrygo é o artilheiro do Brasil no atual ciclo, após o Mundial do Catar, com seis gols, empatado com Raphinha.

— Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade estar longe da Seleção. Foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar e botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão — disse o jogador em entrevista coletiva na segunda-feira (6).

A ausência na data Fifa de junho ocorreu após diálogo franco com Ancelotti ao término da última temporada. Rodrygo admitiu que não vivia seu melhor momento técnico e mental. Ele também ficou fora das últimas partidas do Real Madrid sob o comando do italiano.

Dois meses depois, em setembro, as poucas oportunidades com Xabi Alonso justificaram a ausência dos duelos contra Chile e Bolívia, que encerraram as Eliminatórias Sul-Americanas.

— É um prazer estar com o Ancelotti, que é quem me ajudou muito, deu um up na minha carreira. Nas mãos dele, eu evoluí de nível. Foi um prazer encontrar com ele, falar o quanto é bom estar aqui, falar que é sempre assim e por isso que eu gosto tanto de vir. Foi um longo período, mas agora estou bem e espero ajudar com o meu melhor — relatou.

Atual momento

Rodrygo garantiu estar em plenas condições físicas e psicológicas. Ele entrou em campo em oito das 10 partidas do Real Madrid na temporada, sendo duas como titular. O retorno é importante, visto que a Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima.

— Não estou com um pezinho lá. Ninguém tem lugar garantido e eu tenho que mostrar muito ainda, principalmente por confiar no meu potencial. Me cobro para estar cada vez melhor na Seleção. Claro que tem a trajetória com o Ancelotti, mas ele deixou claro que ninguém tem lugar garantido. É preciso jogar e estar bem no clube para seguir na Seleção e chegar na Copa do Mundo — explicou Rodrygo.

Última partida pela Seleção