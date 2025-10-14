Copa do Mundo

3 a 2
Notícia

Após falhar em derrota da Seleção, Fabrício Bruno chora e se desculpa: "Infelicidade minha"

Equipe de Carlo Ancelotti abriu 2 a 0, mas sofreu a virada contra o Japão em Tóquio

Zero Hora

