Após falhar em derrota da Seleção, Fabrício Bruno chora e se desculpa: "Infelicidade minha"

A derrota da Seleção Brasileira para o Japão na manhã desta terça-feira (14) teve um vilão. Fabrício Bruno falhou no primeiro gol dos japoneses e ainda participou do empate dos asiáticos. Após a partida, chorou ao se desculpar pelos erros cometidos no amistoso em Tóquio.

— Um lance de infelicidade minha. Gostaria de pedir desculpas. Ressaltar também que não me define como jogador. Pé de apoio ficou longe, acabei ficando sem força. Erro meu. Assumo responsabilidade. Sou grato a todos que me ajudaram, o pessoal do vestiário que me deu confiança nesse momento difícil — afirmou o zagueiro.

A virada japonesa veio no segundo tempo. Após abrir 2 a 0 na etapa inicial, com gols de Paulo Henrique e Martinelli, a Seleção viu Fabrício Bruno falhar e Minamino diminuir o placar. No segundo gol, Nakamura finalizou e o zagueiro desviou para a rede. Por fim, o Japão virou com Ueda.

Para o técnico Carlo Ancelotti, o time sentiu o primeiro gol e não soube reagir ao erro de Fabrício Bruno:

— Acho que o jogo de hoje, até o erro estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não era boa. Repito, o erro afetou demais.