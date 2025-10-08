Após decidir clássico inglês, Estêvão chega com moral na Seleção Brasileira: "É tudo muito novo"

Estêvão comemora seu primeiro gol marcado pela Seleção. Mauro PIMENTEL / AFP

O gol nos acréscimos contra o Liverpool, que deu a vitória para o Chelsea na última rodada da Premier League, foi só mais um de vários motivos para afirmar que Estêvão é um talento mundial. O atacante de 18 anos é uma das peças importantes da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, nos amistosos que serão realizados na Ásia.

O primeiro gol pelo Chelsea ocorreu um mês depois do primeiro marcado pela Seleção Brasileira, contra o Chile, pelas Eliminatórias. No último sábado (5), Estêvão jogou apenas 15 minutos, que foram suficientes para ele garantir a vitória no clássico contra o Liverpool.

— Todo atleta de tenta se manter no melhor nível possível. Fico feliz por fazer parte deste momento no Chelsea e por ajudar meus companheiros. Foi importante para mim, para minha família, e ajuda na adaptação. É tudo muito novo. Fico muito feliz por ajudar o Chelsea e, quando a gente vence, todo mundo fica feliz — disse o atacante, em entrevista coletiva na terça-feira (7).

"Estêvãomania"

Estêvão chegou a Seul ao lado de nomes mais consolidados, como Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães, Richarlison e Gabriel Martinelli. No entanto, o jovem foi o mais festejado pelos fãs, mostrando que há uma "Estêvãomania" em curso no futebol mundial.

— Surpreendeu bastante. Você está do outro lado do mundo... Ainda mais, vindo de onde eu saí, receber esse carinho é incrível e serve de motivação para trabalhar todos os dias, ir atrás dos meus sonhos. Serve para eu lutar todos os dias, dar o meu melhor e orgulhar essas pessoas — contou.

O reconhecimento é visto no Chelsea também. Quando o atacante fica no banco de reservas, ele mesmo percebe um frisson nas arquibancadas de Stanford Bridge à espera de sua entrada e absorve o carinho do torcedor como fator motivacional neste início de trajetória no Chelsea.

— É incrível ver o carinho das pessoas por mim, agradecendo e esperando ver algo que eu possa fazer em campo. Quero dar orgulho para eles, vejo o quanto me valorizam. O sentimento é para não decepcioná-los. Vou fazer sempre o máximo — finalizou.

O Brasil de Estêvão enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), em amistoso no Seul World Cup Stadium. Na próxima terça, às 7h30 (de Brasília), a Seleção terá pela frente o Japão.







