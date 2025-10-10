Copa do Mundo

Fala, mister
Notícia

Ancelotti ressalta compromisso coletivo da Seleção em goleada contra a Coreia: "Tenho muitas possibilidades"

Treinador italiano valorizou a base que vem montando para a Copa do Mundo de 2026

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS