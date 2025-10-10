Ancelotti ressalta compromisso coletivo da Seleção em goleada contra a Coreia: "Tenho muitas possibilidades"

Ancelotti já comandou a Seleção em cinco jogos. MAURO PIMENTEL / AFP

Encontrar uma base de time era um dos objetivos de Carlo Ancelotti quando assumiu o cargo de treinador da Seleção Brasileira. Na goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), em Seul, a equipe do italiano se adaptou ao sistema que tem como força um quarteto ofensivo.

Os quatro jogadores mais ofensivos tiveram pelo menos uma participação em gol. Estêvão e Rodrygo marcaram duas vezes cada, enquanto Vinícius Júnior deu uma assistência e marcou um gol, este com passe de Matheus Cunha.

— Hoje a equipe mostrou que pode jogar nesse nível, com intensidade, qualidade e compromisso. Nos cinco jogos em que estou aqui, nunca faltou compromisso coletivo. Esta é uma base, e quando a equipe tem esta base, eu tenho muitas possibilidades de fazer as coisas muito bem — celebrou Ancelotti, em entrevista coletiva após o jogo.

A formação com quatro atacantes já havia sido utilizada no 3 a 0 sobre o Chile, em setembro, pelas Eliminatórias. A repetição de um placar elástico e sem sofrer ameaças do adversário mostram que é um sistema que pode ser utilizado mais vezes.

Questionado se este sistema será o plano A do italiano para os próximos desafios, Ancelotti respondeu:

— É, mas depende muito de como é o jogo. Se há controle de bola e não tem problema na saída desde atrás, é claro que o Matheus Cunha, como atacante, ajuda muito na saída, porque ele é muito móvel, não fica fixo entre os zagueiros adversários. Como hoje a equipe rival fez muita pressão aos nossos zagueiros, a posição do Cunha é muito importante. E temos várias opções, porque o Igor Jesus tem características distintas e o Richarlison outras que podem agregar.